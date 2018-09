Eines Tages wird man sich mit jener Ewigkeit auseinandersetzen, von der Kurt Schwitters sagte: „Ewig währt am längsten.“ Was allerdings am längsten währt, ist oftmals ein Produkt des Tages, eine Gelegenheitsarbeit oder ein Pamphlet. John Heartfield, ein Künstler der Stunde, wenn nicht der Viertelstunde, erweckt noch heute mit seinen Photomontagen ein Interesse, das andere, die nach den Sternen griffen, zunehmend einbüßen. Denn dieses Interesse richtet sich nicht auf das „Universale“ oder auf das „tiefste Wesen alles Seienden“, es richtet sich auf das, was Hegel den vorhandenen Stoff der Geschichte nannte. Nachzuprüfen in einem Dokumente-Band –

„Der Schritt entlang der Zeit“, herausgegeben von Roland März; Fundus Taschenbuch, VEB Verlag der Kunst, Dresden, 1981; 608 S., 10,45 DM.

Das genau organisierte Buch, eigentlich ein Zitatenband, gibt das Lebendigste ab, was man sich, Heartfield im Auge, vorstellen kann. Mehr noch: so, belegt und kommentiert, auch wenn es auf Kosten der Bildbeigaben geht, wünscht man sich eine Künstlermonographie. Gerade das Kaleidoskop, von Roland März zusammengestellt, wird Heartfield dort gerecht, wo er gepriesen und wo er umstritten war. Es erscheint ein kleinwüchsiger, nervöser, zu Wutausbrüchen neigender Mann, von dem Clement Moreau sagte, daß er jede Diskussion als Marxist begann und als Hysteriker beendete. Gleichermaßen aber tritt Heartfields Formbesessenheit zutage, die nicht nur den Buchumschlägen des Malik-Verlags, sondern ebenso einem Flugblatt oder einer Zeitungsseite zugutekam.

Ein brillanter Text von Tretjakow geht bis ins Einzelne auf Heartfields Formbewußtsein ein, das mit dem Inhaltlichen eng verschränkt bleibt. Befreundete Photographen stimmen freundschaftliche Klagelieder an, wie schwierig der Monteur bei der Auswahl und der Anfertigung seiner Motive war. Er selber hat weder je photographiert noch retouchiert: Er war der Kopf und das Auge, nicht die Hand. Um so unverwechselbarer sind seine Arbeiten in Hinblick auf den Geistesblitz und dessen technische Umsetzung.

Zu Hitler ist ihm eine Menge eingefallen. Die Idee, den Anstreicher grüßend mit der Unterschrift: Millionen stehen hinter mir und, hinter ihm, tatsächlich eine dicke Hand zu zeigen, die in die grüßende Führerhand Geldscheine legt, ist schlagend. Oder derselbe Hitler, mit einem Brustkorb als Röntgenaufnahme, der Gold schluckt und Blech redet, wird zum optischen Epigramm. Papen, der den bolschewistischen Sumpf mit einer Suppenkelle trockenlegen will, die Hosen natürlich hochgekrempelt, trägt dabei Cut und Melone. Solche Montagen beziehen ihren Witz nicht zuletzt daher, daß sie trotz ihrer heterogenen Elemente eine täuschend echte Räumlichkeit zur Schau stellen. Heartfield hat seine Vorlagen und Motive immer wieder retouchiert, zwischenphotographiert oder sorgfältig stellen lassen.

Neben Tretjakows ist Aragons allerdings etwas überhitzter Essay instruktiv. Brecht, so liest man, hatte einen Narren am Jonny gefressen. In die DDR zurückgekehrt, bekam ausgerechnet Heartfield seine Schwierigkeiten: Er wurde zunächst einmal als „Formalist“ gescholten. Der Herausgeber macht keinen Hehl aus seiner Abneigung diesem Verdikt gegenüber, das erst die späten Ehrungen kassierten.

Hans Platschek