Endlich eilt jemand der Bundesregierung zu Hilfe: Hartwig Piepenbrock, der sich „Deutschlands bedeutendster Gebäudereiniger“ nennt. Er unterstützt öffentlich die Abschaffung der Sozialversicherungspflichtgrenze von 390 Mark.

Der Kommandeur des größten Putzgeschwaders der Republik begrüßt auch die Einführung der uneingeschränkten Meldepflicht für alle Arbeitsverhältnisse. Nur so könnten soziale Ungerechtigkeiten beseitigt werden. Heute zahlen Arbeitnehmer „ohne Papiere“ mit mehreren Arbeitsverhältnissen kaum Abzüge, während ordentlich gemeldete Mitarbeiter mit gleichen Bruttoeinkommen vom Fiskus geschröpft werden.

Ganz uneigennützig ist die Schützenhilfe von Piepenbrock für die Bundesregierung nicht. Ihn ärgert die Konkurrenz von Unternehmen, die überwiegend „Geringverdiener“ beschäftigen und deshalb ihre Dienste billiger anbieten können als seine Dienstleistungsgruppe mit ihren 16 000 Beschäftigten und 70 Tochtergesellschaften.

Der Wunsch von Salzgitter-Chef Ernst Pieper, seine Stahlwerke Peine-Salzgitter AG in den geplanten Verbund von Hoesch und Krupp einzubringen, hat in Bonn offene Ohren gefunden. Den Vertretern der beiden Ruhrkonzerne, die in der vergangenen Woche Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff und Finanzminister Hans Matthöfer ihre Fusionspläne offenbarten und ihre Subventionswünsche vorlegten, wurde jedenfalls aufgetragen, eine Einbeziehung von Salzgitter in den Verbund zu prüfen.

Das stößt aber weder bei den beiden Unternehmen noch bei Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Reimut Jochimsen auf Gegenliebe. Die Stahlbosse und der Minister fürchten nämlich, daß die Fusion so auf die lange Bank geschoben wird, weil ja alles wieder neu verhandelt werden müßte. Außer Salzgitter würde im übrigen auch die niedersächsische Wirtschaftsministerin Birgit Breuel mit am Verhandlungstisch sitzen.

Aber der Bonner Wink allein genügt schon, um die Pläne zur Schaffung des vermutlich unter Ruhrstahl AG firmierenden Stahlkonzerns zu verzögern. So ist man jetzt in Dortmund bei Hoesch wie in Bochum bei Krupp fieberhaft damit beschäftigt, die Sinnlosigkeit einer Einbeziehung von Salzgitter zu belegen. Die eigentlichen Fusionsgespräche müssen darunter notwendigerweise leiden.