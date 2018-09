Inhalt Seite 1 — Wenig Schiffe, viele Affairen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Alexander Rost

Kein Hanseat, kein Admiral, ein ziviler Binnenländer predigte den Deutschen: „Die See ist die fette Gemeintrift, auf welche alle wirtschaftlichen Nationen ihre Herde zur Mästung treiben. Wer an der See keinen Teil hat, der ist ausgeschlossen von den guten Dingen und Ehren der Welt.“ Die „Seekrone“ müsse dem deutschen Volk aufgesetzt werden. Als Friedrich List, der Nationalökonom aus Schwaben, mit solchen Worten in die Ferne schweifte, war noch keine einzige Mastspitze einer preußischdeutschen Flotte am politischen Horizont aufgetaucht; und die Kolonialunternehmen des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, des Großen Kurfürsten, waren längst vergessen. Die Erinnerung an die Fregatten unter der Flagge mit dem roten Adler wurde erst geweckt, als die Thesen des Friedrich List in Taten umgesetzt wurden und das Deutsche Reich mit Kanonenbooten und Kreuzern einen Platz an der Tropensonne suchte. Doch nach zwei Weltkriegen war die gesamte brandenburgisch-preußischdeutsche Seefahrt vollends aus dem historischen Bewußtsein entschwunden.

Mit zwei geschickten, glückhaften, gelungenen Griffen in die Seekiste der Geschichte wird sie jetzt wieder, einem staunenden Leserpublikum präsentiert:

Hans Georg Stelzer: „Mit herrlichen Häfen versehen. Brandenburg-preußische Seefahrt vor 300 Jahren“; Verlag Ullstein, Berlin 1981, 254 S., 42,– DM.

Willi A. Boelcke: „So kam das Meer zu uns. Die preußisch-deutsche Kriegsmarine in Übersee 1822 bis 1914“; Verlag Ullstein, Berlin 1981, 320 S., 42,– DM.

Beide Bücher entsprechen den Anforderungen kritisch-wissenschaftlicher Geschichtsforschung, zählen also durchaus nicht zu. den kompilierten populären Darstellungen, die auf der „Preußen-Welle“ daherschwimmen, und sind doch ebenso unterhaltend wie belehrend-informierend. Die Arbeit von Hans Georg Stelzer ist zudem – und das nicht nur nebenher – ein wichtiger Beitrag zum besseren Verständnis des gegenwärtigen Schwarzafrikas.

Hans Georg Stelzer, heute Botschafter a. D., einer der besten Afrika-Kenner, war 1964 nach Ghana versetzt worden, dorthin, wo die Brandenburger einst ihren festungsartigen Stützpunkt Großfriedrichsburg errichtet hatten; die ghanaische Regierung hat das Bauwerk restaurieren lassen. Seine eher zufällige Begegnung mit der Historie veranlaßte den Diplomaten, die maritime Vergangenheit Brandenburgs aus den Archiven auszugraben. Es gelang ihm, nicht nur der bisherigen, meist glorifizierenden Literatur über die brandenburgischen Unternehmen in Übersee neue Akzente zu geben, sondern ein gründliches neues Werk zu schreiben.