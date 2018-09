Wie man Millionen verdient...

Der Schweizer Kurt Oligmüller unterrichtet die Öffentlichkeit, daß er nach 20jähriger Forschungsarbeit endlich die Formel gefunden hat, mit der sich die Aktienkurse berechnen lassen und „mit der die verlustgequälten Aktionäre nun endlich ihre Sorgen loswerden können“. Oligmüller behauptet, daß mit der von ihm erfundenen B-T-Formel nicht nur eine neue Börsenepoche angebrochen ist, sondern daß auch manche der bisherigen Lehrmeinungen der Psychologie ins Wanken geraten werden. Die von Oligmüller angestellten Kursberechnungen sind sehr kompliziert. „Nur zwei Personen kennen das Verfahren. Würden weitere Personen eingeweiht, wäre zu befürchten, daß sich jemand mit dem ,gewußt wie‘ selbständig macht und zur Konkurrenz gehen wird“, begründet Oligmüller seine Geheimniskrämerei. Warum er überhaupt seine Erfindung an die „große Glocke“ hängt und sein Wissen nicht zur eigenen Vermögensmehrung einsetzt? Oligmüller verwaltet in der Schweiz fremde Gelder. Offenbar braucht er Reklame und neue Kunden.

Wer viel ins Ausland reist...

Die privaten Krankenversicherungen müssen ihre Phantasie spielen lassen, um im Geschäft zu bleiben. Deshalb werden immer neue Versicherungsvarianten erfunden. So bietet die Colonia Krankenversicherungs AG, Köln, jetzt eine Dauerpolice für die Auslandsreise-Krankenversicherung an. Sie kostet im ersten Versicherungsjahr 20 Mark pro Person. Später ermäßigt sie sich auf 17,50 Mark. Werden die Reisen nicht über einen Monat hinaus ausgedehnt, übernimmt die Versicherung ohne Begrenzung alle Kosten, die bei der ambulanten und stationären Behandlung (auch die für notwendige Rettungsflüge) anfallen. Krankheiten, die erstmals nach Versicherungsbeginn behandelt werden, sind für alle folgenden Reisen mitversichert.

Vorsicht bei US-Immobilien

In dem vom Kapitalanlage-Informationszentrum Heinz Gerlach in Oberursel herausgegebenen „Kapitalmarkt intern“ hieß es kürzlich, daß dem Dienst keine zehn emissionsmäßig angebotenen USA-Immobilien-Offerten bekannt seien, denen man Seriosität und Wirtschaftlichkeit bescheinigen kann. Eine Feststellung, die bei den Vertreibern solcher Objekte begreiflicherweise erheblichen Unmut hervorgerufen hat. Zur Unterstützung seiner Meinung veröffentlicht „Kapitalmarkt intern“ jetzt eine Zuschrift von Dr. Alfred Kneifel, Inhaber des Bauherren-Konzeptionsunternehmens gleichen Namens. Darin wird die negative Stellungnahme zu den am Markt befindlichen US-Angeboten bestätigt: „Obwohl wir sowohl in Kalifornien als auch in Florida verschiedene Angebote prüften und ein Bruder des Unterzeichneten, der seit 30 Jahren in den USA lebt, rund ein halbes Jahr lang Gespräche mit Grundstückseigentümern führte, konnten wir uns nicht dazu entschließen, noch in diesem Jahr US-Immobilien in unser Angebot aufzunehmen.“