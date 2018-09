DAS KURZE INTERVIEW

Seitdem er sich in der Friedensbewegung engagiert hat, ist Alfred Mechtersheimer immer wieder mit seiner Partei, der CSU, in Konflikt geraten. Nun, so ließ der Parteivorsitzende Franz Josef Strauß wissen, habe sich der Starnberger Friedensforscher selber zum Parteiaustritt entschlossen.

ZEIT: Wollen Sie denn nun freiwillig aus der CSU austreten, wie das Franz Josef Strauß angekündigt hat.?

Mechtersheimer: Ich hatte mal mit Vertretern der CSU darüber gesprochen, ob es meinem Ziel, die kontroverse Friedensdebatte in die CSU hineinzutragen, hilfreich wäre, wenn ich kein CSU-Mitglied mehr wäre. Deswegen habe ich ernsthaft erwogen auszutreten. Aber nach den jüngsten Ereignissen, nach der Behauptung, ich sei ein Sprachrohr Moskaus, geht das nicht mehr. Ich kann mich nicht mit dieser Diffamierung hinausjagen lassen, und ich möchte endlich einmal wissen, worauf denn die CSU-Führung, wie auch Teile der CDU, diese Behauptungen gründen.

ZEIT: Diese Anschuldigungen sind nicht Grund genug für Sie, nun die Konsequenzen zu ziehen?

Mechtersheimer: Es wäre eine denkbare Reaktion. Ich sehe aber gerade jetzt Anzeichen dafür, daß nun endlich auch in der Union die Friedensdebatte beginnt. Der Deutschlandtag der Jungen Union ist ja ein Indiz dafür: Die Fragen, die die Friedensbewegung antreiben, sind eben keine Fragen, denen sich CDU und CSU auf Dauer entziehen können.

ZEIT: Finden Sie Unterstützung in der CSU für Ihr Engagement in der Friedensbewegung?