Immer wichtiger wird es, sich mit den kleinen Widerstandsformen auseinanderzusetzen, die vielleicht ganz unpolitisch gemeint waren, aber in ihrer Vielfalt eine nicht zu übersehende politische Wirkung erzielen könnten. Hätte jeder nur fünf gerade sein lassen, das System wäre möglicherweise doch am mangelnden Eifer der Leute zusammengebrochen. Aber mangelnder Eifer ist kein Charakterzug des Deutschen und fünf gerade sein zu lassen auch nicht. Das zeigt sich unter anderem an der hölzernen Kategorienlehre der Gründgenskritiker. Entweder war man Widerstandskämpfer beziehungsweise Emigrant oder Kollaborateur. Wenn man – wie Gründgens – dazwischenstand, wird diese Position im besten Fall zwar wahrgenommen, doch eigentliches Interesse erregt sie nicht.

Erik Grawert-May: „Über die Selbstgerechtigkeit der Griindgens- Kritiker. Der Fall Mephisto ist ein Fall des politischen Theaters heute“, im eben erschienenen Heft 9 der bei Wagenbach, Berlin, erscheinenden Zeitschrift „Freibeuter“.

Zensur?

„Das Programm ist darauf angelegt, jede Verharmlosung und Verherrlichung von Gewalt auszuschließen. Exzessive Darstellungen von Gewalt sind unzulässig.“ So begründet Hans Werner Hübner, Programmdirektor des WDR, die Absetzung des Films „Reinheit des Herzens“ von Robert van Ackeren aus dem Programm der ARD. Der Film, eine Kino-Fernseh-Coproduktion, die auf verschiedenen Festivals lief und der die Filmbewertungsstelle Wiesbaden das Prädikat „besonders wertvoll“ zuerkannt hatte, war bereits für den 30. 8. um 21 Uhr im 1. Programm der ARD eingeplant. Aus programmtechnischen Erwägungen“ lief statt dessen „Despair“ von R. W. Fassbinder. Als neuer Sendetermin war der 8. November, 21.50 Uhr, vorgesehen. Doch den Bayern war die „Reinheit des Herzens“ nicht rein genug. Sie drohten mit Abschaltung, da der Film, der als „feiertagsfrei“ und jugendfrei ab 16 Jahren gilt, „Gewaltdarstellungen“ enthält, die das familiäre Zusammenleben von Intimpartnern in negativer Weise darstelle. Hübner fügte sich und zog den Beitrag zurück: Er könne doch nicht wegen eines einzelnen Films die ARD-Gemeinschaft gefährden. Das Gewaltargument scheint jedoch für das dritte Programm des WDR nicht zu gelten: Dort soll der Film Anfang nächsten Jahres zu sehen sein.

Suhrkamp kooperiert mit Aldi

Der Suhrkamp Verlag in Frankfurt und die Lebensmittel-Großhandelskette „Aldi“ haben eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Die „Aldi“-Filialen werden in Zukunft die eigens gegründete „edition sual“ vertreiben. Zu den Autoren der neuen Reihe zählen die bekanntesten Suhrkamp-Autoren. Von Peter Handke gibt es einen neuen Band: „Höchlichste Heimat – Gipfelbucheintragungen auf dem Großglockner & intrikate Prosa aus hohen Jahren.“ Thomas Brasch veröffentlicht „Berlin, Scheißdreieck – Grenzgänge im Belanglosen“. Auch theoretische Texte bringt die neue „edition sual“, darunter einen bislang unbekannten Adorno: „Temperaturen – Studien zur Physiognomik der Feinbackkunst. Im Anhang: Walter Benjamin – Marzipanfiguren am Kurfürstendamm.“ Vielversprechend klingt der Titel von Tilmann Mosers neuem Essay: „Die Syntax der Bohrung – Zur Psychoanalyse des Heimwerkers“. In dem von Suhrkamp und Aldi gemeinsam herausgegebenem Prospekt heißt es dazu: „Moser führt an Hand der Krankengeschichte seines Stiefvaters, des Spreizdübel-Erfinders Fischer, den Nachweis, wie eng der Zusammenhang von Triebsublimierung und Kreativität sein kann. Am Beispiel des Dübeins als ‚Volksbewegung’ kommt Moser zum Begriff der imitierten Sublimierung‘. Am Ende des Werks steht ein philosophischer Exkurs, der erkenntnistheoretische Neufundierungen anvisiert: der Wiederholungszwang des Bohrens erweist sich als ein Surrogat für ein ‚Kopf-durch-die-Wand-Stoßen‘, das auf systematisch-verzerrte Weise für eine Hermeneutik des unbegriffenen Anderen einstehen soll.“ – Merkt jemand was? Der Prospekt, den ein bisher unbekannter Witzbold auf der Frankfurter Buchmesse kursieren ließ, täuscht den Leser durch sein Suhrkamp-Layout ebenso wie durch seine Suhrkamp-Sprache: Wortgetöse im Kleid der „Frankfurter Schule“, eine Prosa, deren Ambitioniertheit die Verkaufsargumente wirksam drapiert. Der satirische Hieb sitzt. Man höre nur, wie sich der vorgetäuschte Siegfried Unseld gegen „etwaige Kritiker“ wehrt, „die befürchten, dies Unternehmen prolongiere nur affirmativ die herrschende Arroganz in die Sphäre unmittelbarster Distribution hinein, stelle mithin nicht mehr dar als einen weiteren Beitrag zum Auseinanderklaffen der kognitiven Schere zwischen dem, was Hesse ‚so tief unten‘, und dem, was Adorno ‚allemal oben‘ genannt hat.“ Das klingt wie O-Ton, wenn nicht Unselds, dann seiner Zulieferer. Das war die Pointe der pointenarmen Buchmesse. Unseld soll sich darüber geärgert haben. Vielleicht deshalb, weil er wirklich was mit „Aldi“ plant. Warum auch nicht? Brecht und Hesse im Geschenkpaket mit dem praktischen Tragegriff sind auch nicht schwerer zu stapeln als das Drei-Kilo-Sparpaket von Omo.

Umgetauft

ZEIT-Mitarbeiter Hans-Jürgen Heinrichs, Begründer des couragierten Qumran Verlages, wurde wider seinen Willen zum Namenswechsel gezwungen: Hans-Jürgen Heise hieß er versehentlich im ZEIT-Dossier „Wachstum in den Tod“.