Gewalt in der Bronx, Flucht in die Droge

Hubert Selbys Roman "Requiem für einen Traum"

Von Ulrich Greiner

Manchmal ist die Geschichte, die ein Buch erzählt, so rabiat oder finster, daß sie den Leser an seiner verwundbarsten Stelle packt und ihn, während er schutzlos unter der Lampe hockt, hinauszerrt in eine brutale Wirklichkeit. Lesen ist eine kontemplative, die Realität vorübergehend distanzierende Tätigkeit, und verwundbar ist der Leser an eben diesem Punkt. Wo er Belehrung oder Entspannung erwartete, überfallen ihn plötzlich gespenstische Bilder jener Welt, der er hatte entkommen wollen.

Die Romane Hubert Selbys, des 53jährigen amerikanischen Schriftstellers, hatten immer diese Qualität. Ob in seinem berühmten Erstling "Last Exit to Brooklyn" (1957) oder in seinem jüngst übersetzten Buch "Requiem for a dream" (1978), immer drängten sich Härte und Brutalität des Erzählten so in den Vordergrund, daß die Lektüre manchmal zu einer Tortur wurde, zu einem anhaltenden Schrecken darüber, was Menschen einander antun.

Gleich auf den ersten Seiten seines ersten Romans beschreibt Selby, wie ein paar junge Lederjacken einen Soldaten zusammenschlagen. "Als er schreien wollte, gurgelte das Blut in seinem Mund, rann am Kinn herunter und schäumte hervor, als er sich heftig erbrach und einer mit dem Fuß sein Gesicht in das Erbrochene hineinstieß und das Blut bildete kleine Wirbel und die dickflüssige Lache warf Blasen, als er keuchte und nach Luft rang, und ihre Stiefel schlugen dumpf in die Nieren und Rippen des Mistbocks..."

So fängt eine Geschichte an, die kaum etwas ausläßt, was an Gemeinheit und Selbsterniedrigung denkbar ist. Die Welt, von der sie berichtet, ist eine Welt von Kriminellen, Suchtkranken, Huren, von elenden, verdorbenen, beschädigten Menschen. Sie spricht einer Moral, die Anstand und Würde fordert, auf die grausamste Weise Hohn. Das Schlimme an dieser Welt ist, daß es sie gibt, und nicht nur in Brooklyn. So ist es, aber es erschüttert uns nicht sonderlich. Anders könnten wir nicht leben.