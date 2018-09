Seit dem 1. Mai erlaubt die Bundesbahndirektion Hamburg ihren Kunden, das Fahrrad in der S-Bahn mitzunehmen. Sie startete damit einen Modellversuch, der auch auf andere Städte ausgedehnt werden soll. Nach nur mäßigem Erfolg wird dieser Versuch erst einmal bis zum 30. April verlängert.

Lange ließ sich die Bundesbahn von der fahrradfahrenden Öffentlichkeit drängen, bis sie die S-Bahn-Türen wenigstens versuchsweise für Radler samt Gefährt öffnete. Die Bedenken waren groß, es könnten sich die Sportlichen in Scharen drängen – pro S-Bahn-Wagen haben sechs Räder Platz –, es könnte Beschwerden von S-Bahn-Fahrern hageln.

Diese Bedenken, so stellte sich nach einem halben Jahr heraus, waren umsonst. Denn das Angebot, zum Preis von zwei Mark montags bis freitags außerhalb der Hauptverkehrszeiten und ganztags am Wochenende sein Vehikel mit der S-Bahn zu transportieren, fand keinen übermäßigen Anklang.

Spitzentag‚ der Sommersaison war der Himmelfahrtstag, an dem 1350 Räder in der S-Bahn gezählt wurden. Auch in den Ferien stieg die Zahl nicht wie erwartet an. 700 Fahrräder wurden als geringstes Aufkommen notiert.

Die anfangs so befürchteten negativen Auswirkungen waren minimal. Es gab so gut wie keinen Ärger, keine Klagen.

Nun will die Bundesbahn noch ihre Rad-Erfahrungen im Winter sammeln, wenn die S-Bahn naturgemäß mehr frequentiert wird. Erst am 30. April will man entscheiden, welche Konsequenzen aus dem Versuch zu ziehen sind.