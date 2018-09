Inhalt Seite 1 — Ein Land ohne das „gewisse Etwas“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als Hans X 1949/50 ein Jahr am Bowdoin College in Maine war, studierte er amerikanische Geschichte, amerikanische Politik und amerikanische Literatur. Amerika war das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, eine wohlwollende Besatzungsmacht in Deutschland, der reiche Onkel, die Quelle der gärenden neuen Demokratie...

Als sein Sohn Peter 1980/81 ein Jahr im Bowdoin College war, studierte er bei einem farbigen Professor die Geschichte der Sklaven in Amerika. Amerika war das Land der Unterdrückung, ein Geizhals bei den Sozialleistungen, der Goliath von Vietnam, eine gefährliche Supermacht, die ihr Gewicht in El Salvador bombastisch zur Geltung bringen und vielleicht einen Atomkrieg bis zum letzten Europäer führen wollte...“

Elizabeth Pond (USA) leitet so ihren Beitrag zu dem Buch „Der gefesselte Riese“ ein. Darin beschreiben 29 ausländische Korrespondenten aus Bonn, wie sie die Bundesrepublik erleben. Der Band ist zum 30. Geburtstag des Vereins der Auslandspresse erschienen; ihm gehören inzwischen 320 Mitglieder aus 55 Ländern an.

Elizabeth Pond kann, was ein Vorzug ist, erklären und nachvollziehen, relativieren und vermitteln, und zwar kritisch nach beiden Seiten. Ihr Fazit lautet: „Ein Teil der amerikanischen Öffentlichkeit sonnt sich in einer Welle selbstgerechten Konservatismus‘. Ein Teil der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland sonnt sich in – einer selbstgerechten Abneigung gegen ein selbstgerechtes Amerika.“

Ausländische Korrespondenten nehmen vieles anders wahr. Für sie kann eine Rolle spielen, was hier ganz übersehen wird, und für sie ist auch die deutsche Geschichte ständig präsent, die in dem Bonn von heute fast spurlos abhanden gekommen ist.

*

„Ich erinnere mich an den heißen Junitag von 1941 und an Tausende festlich gekleideter Menschen, die in den Stadtpark meiner Heimatstadt gekommen waren, um sich zu amüsieren, und wie sie wie vom Blitz getroffen der Radiomeldung zuhörten: Der Krieg sei ausgebrochen ...“ Als junger Journalist, schreibt Albert Grigoriants (UdSSR) weiter, habe er den ehrenvollen Auftrag bekommen, „aus dem Bolschoi-Theater einen Stimmungsbericht über den Abend zu schreiben, an dem Adenauer der Aufführung von Prokofjews Ballett ,Romeo und Julia‘ beiwohnte. Das gesamte Publikum klatschte Beifall. Und . als am Grabe der unglücklich Verliebten Montague und Capulet zur Aussöhnung einander die Hände reichten, taten die Zuschauer in der Regierungsloge dasselbe. Das Gesicht Adenauers war dabei wie aus Stein gemeißelt, aber auch er schüttelte freundlich die Hände.“