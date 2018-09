Inhalt Seite 1 — Frankreich: Wechsel in der Afrika-Politik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der libysche Staatschef Ghaddafi zieht seine Truppen aus dem Tschad zurück – zur Erleichterung Frankreichs und Schwarzafrikas.

Die Vertreter von 29 afrikanischen Staaten speisten gerade beim Präsidenten der französischen Nationalversammlung, als die überraschende Nachricht bekannt wurde. Der achte französisch-afrikanische Gipfel erlöste die Teilnehmer von der Befürchtung, Libyen wolle sich über die militärische Intervention im Tschad zur neuen Ordnungsmacht im Sahara-Raum aufschwingen.

Die Konferenz einigte sich schnell, daß eine von mehreren afrikanischen Staaten getragene Ordnungs-Truppe in den Tschad einzieht, damit die Spannungen zwischen den politischen Fraktionen nicht erneut zum Bürgerkrieg führen.

Das war nicht nur ein diplomatischer Erfolg für Paris. Ghaddafis Rückzieher erleichterte es zugleich Staatspräsident Mitterrand, den Gipfel für eine Darstellung der neuen französischen Politik gegenüber Schwarzafrika zu nutzen. Charles de Gaulle und Valéry Giscard d’Estaing hatten noch Truppen in den Tschad entsandt, ohne damit Stabilität im Lande zu erreichen.

Daß Frankreich immer mehr zum „Gendarmen Afrikas“ wurde, war der Linken schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Ein derart „neokolonialistisches Verhalten“ sahen die Sozialisten auch in den militärischen Interventionen in Zaire und im Zentralafrika des Ex-Kaisers Bokassa. Doch gleichzeitig fürchtete mancher afrikanische Staatschef nach dem Machtwechsel in Paris, künftig werde Frankreich die Länder südlich der Sahara sich selbst überlassen.

Mitterrand hat jetzt die neue Ausgangsposition definiert: „Nein, wir greifen nicht in die inneren Angelegenheiten der anderen ein; ja, wir sind auf der afrikanischen Bühne präsent und erfüllen dort alle unsere Verpflichtungen.“ Das bleibt vage, deutet aber darauf hin, daß die Beziehungen zu Afrika künftig mehr im Rahmen des Nord-Süd-Dialogs gesehen werden und nicht allein darauf konzentriert bleiben, um jeden Preis Regime zu stützen, solange sie Frankreich gewogen sind.

Ein solcher Wechsel scheint logisch; denn Mitterrand kann nicht einerseits die Freiheitsbewegungen in Lateinamerika anerkennen und gleichzeitig in Afrika seine Politik auf Potentaten aufbauen, die in ihren Läncern selbst wenig Rückhalt haben.