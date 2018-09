Inhalt Seite 1 — Kümmernisse im Königshaus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Andreas Kohlschütter

Aus der Sicht Riads liegt die weichenstellende Bedeutung des vom US-Senat besiegelten Verkaufs der fünf Awacs-Fernaufklärer nicht auf militärischer, sondern auf politischer Ebene. Was zählt, sind nicht die paar hochentwickelten Radar-Flugzeuge, die das eigene saudische Absorptionsvermögen weit übersteigen, zum übrigen Militärpotential des Landes in keinem Verhältnis stehen und ohnehin erst 1985 ausgeliefert werden. Ins Gewicht fällt der unmittelbare internationale und nahostpolitische Prestigegewinn. Was wiegt, ist die weithin sichtbare Demonstration, von Amerika so ernst genommen zu werden, daß Präsident Reagans arabischer Weg zum Nahost-Frieden nun primär über Riad – von wo sich das Weiße Haus „wesentliche Unterstützung“ zur Konfliktsbewältigung verspricht – statt über Kairo führt.

Die Saudi-Presse jubelte über den Awacs-Schlag gegen den „internationalen Zionismus“ und sprach triumphierend vom Beginn einer „neuen Ära“. Prinz Sultan, der Verteidigungsminister, empfand „tiefe Dankbarkeit“ über das Votum im Senat: „Das Saudi-Volk wird diesen Freundschaftsdienst nie vergessen.“ Den Handel über 8,5 Milliarden Dollar – zu dem auch die bessere Ausstaffierung und Schlagkrafterhöhung der saudischen F-15-Kampfflugzeuge gehört – nannte er einen „Sieg der von Saudi-Arabien verfolgten Politik der Weisheit, Mäßigung und Vernunft“.

Solch temperamentvolle Danksagung und politische Selbstrechtfertigung ist ungewöhnlich. Die königlichen Hoheiten in Riad agieren ansonsten bedeutend zurückhaltender. Aber die tonangebende Führungsgruppe der „sieben Sudeiri-Brüder“ (nach dem Stamm der gemeinsamen Mutter benannt) um Kronprinz Fahd und Prinz Sultan war offensichtlich in Bedrängnis geraten – nachdem israelische Flugzeuge ungestraft den Bagdader Nuklear-Reaktor und die Beiruter Wohnviertel bombardieren konnten; nachdem US-Außenminister Haig im September beim Begin-Besuch das provozierende Wort von der „strategischen Zusammenarbeit“ zwischen Amerika und Israel gesprochen hatte; nachdem gleichzeitig die Opposition gegen das amerikanischsaudische Awacs-Geschäft unüberwindlich zu werden schien. Damals führte ein „von oben“ inspirierter Riader Leitartikler bittere Klage: „Warum sollten wir uns nicht aufregen? Begin kriegt in wenigen Washingtoner Tagen alles, was er sich nur wünscht, während sich die demütigende Debatte über den Verkauf von Awacs an Saudi-Arabien über Monate hinzieht.“

Dieser Eindruck peinlicher Diskriminierung durch Washington stärkte im Königreich diejenigen Stimmen, die schon seit langem vor der „amerikanischen Bedrohung Saudi-Arabiens“ warnen. In einem unter diesem Titel von gutsituierten und bestens informierten Saudi-Technokraten zusammengestellten Klagekatalog wird gerade gegen die schädigende Rüstungsabhängigkeit von dem israelhörigen Amerika gewettert: Dort wird die unsinnige, nur amerikanischen Interessen dienende Überproduktion von Saudi-Öl angeprangert, der US-Golfstrategie eine „Tendenz zur militärischen Überreaktion“ sowie die Planung eines „schnellen Griffs“ nach den saudischen Ölfeldern unterstellt. Außerdem werden enge Beziehungen zu einem Amerika, dessen Camp-David-Politik die arabische Welt zusehends radikalisiert, für Saudi-Arabien als immer riskanter und daher unvertretbar bezeichnet.

Derlei Kritik führte zur Erhöhung latenter Spannungen innerhalb des Hauses Saud. Da steht dem Lager des auf rasche Modernisierung und Wirtschaftsentwicklung drängenden Kronprinzen Fahd das seines Halbbruders Prinz Abdullah gegenüber, der in der saudischen Rangordnung Platz drei einnimmt. Er kommandiert die im fundamentalistischen Stammeswesen wurzelnde Nationalgarde, gilt als verschlossener Traditionalist, der für Fahds Weltoffenheit wenig, für radikalarabische Strömungen dagegen viel übrig hat.

Eine ähnliche Situation ballte sich jetzt im Vorfeld der arabischen Gipfelkonferenz von Fes zusammen. Frustration über Begins erfolgreiche Blockierung jeder Lösung des Palästinenserproblems, selbst einer minimalistischen, machte sich breit. Rundum in Nahost nahm die Verbitterung über den Israelprotektor Amerika zu; zugleich wuchs die Versuchung, die Russen als Gegengewicht direkt ins Nahostspiel zu bringen – nicht nur in den Reihen der Nein-Sager und alten Sowjet-Klienten wie Syrien, Libyen, Algerien, Südjemen und der PLO, sogar der Emir von Kuwait sprach nach einer Ostblocktour dem diplomatischen Brückenschlag zwischen Golf-Staaten und Moskau das Wort.