Nichts für ungut

Blätter im Winde sagen dem Kinde nicht viel.

Erst in den Händen. Reime verenden im Spiel.

Adam Uklei

Geschmäcker sind verschieden

Es wäre nicht das erste Wunder, das Paige Rense vollbringen würde: das kranke CEO-Amerika, das sich Gruner + Jahr mit einem Verlust von rund 30 Millionen Dollar kürzlich vom Halse schaffte, auf die traumhafte Auflage von 500 000 zu puschen. Die 47jährige neue Chefredakteurin gehört zu den erfolgreichsten in ihrer Branche, und sie hat schon ganz andere Pleite-Projekte zu begehrten Anzeigenträgern und hochgeschätzten Prestigeblättern gemacht. So das Architectural Digest, eine Art Schöner Wohnen für die obersten Zehntausend, und – für dieselbe Einkommensklasse – Bon Appetit. Was ihr an GEO-Amerika, das dem deutschen, hier ausgesprochen erfolgreichen, sehr ähnlich war, nicht gefällt: Es ist zu deprimierend. Zuviel Tod, Krankheit, Katastrophe. „Bilder von Tieren, die gerade geschlachtet werden!“ Da kann sich Paige Rense nur schütteln. Bei ihr soll alles schöner, erfreulicher sein. Recht hat sie: Dafür zahlen die pragmatischen Amerikaner vielleicht auch vier Dollar. Wie anders sind wir Deutschen. Gern gibt eine halbe Million Bundesbürger monatlich acht Mark aus, um sich mit Hilfe der schönsten und teuersten Bilder über Tier- und Menschenquälerei entrüstet zu gruseln und sie gleichzeitig masochistisch zu genießen. Der entsetzte Blick auf den abgehackten Elefantenfuß (als Papierkorb für Touristen) ist schön das halbe Engagement.

Titanic an der Elbe