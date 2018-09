Inhalt Seite 1 — Die Monster-Kröten vom Steinbruch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Normalerweise haben Kröten zwei leuchtend goldene Augen und vier Beine. Die mißgebildeten Wechselkröten jedoch, die vor etwa einem Jahr in einem Steinbruch nördlich von Stuttgart entdeckt wurden, hatten mit tumorartigen Beulen übersäte Köpfe, conterganähnliche Verkrüppelungen und bis zu sieben Beine. Ihre rätselhaften Mißbildungen haben, nachdem die Behörden zunächst zauderten und die Grünen im Stuttgarter Landtag dann das Reizwort „Radioaktivität“ verbreiteten, inzwischen das Parlament und die baden-württembergische Bürokratie auf allen Ebenen bis hin zur Spitze der Ministerien beschäftigt.

Nach diesem langen Marsch der Kröten durch die Institutionen nahm vor kurzem der Stuttgarter Landwirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Gerhard Weiser (CDU) die garstige Geschichte persönlich in Augenschein. Er kam nicht umhin, seinen Umweltschutzbehörden den Vorwurf der Schlamperei zu machen. Im kommenden Jahr sollen nun mit einem Forschungsprojekt die bisher versäumten Untersuchungen nachgeholt werden. Was sich zunächst nur als Paradebeispiel für den schwerfälligen Gang des Amtsschimmels darstellte, entpuppt sich nun zusehends als schlimme wissenschaftliche Sensation. Denn Krötenmißbildungen dieser Art sind offenbar noch niemals zuvor in der Natur beobachtet worden.

Im Herbst 1980 hatten der Naturschutzwart Kurt Rimpp und der Biologiestudent Klaus Henle an einem Regenwassertümpel in einem ausgedehnten Steinbruch bei Ludwigsburg Schockierendes entdeckt. Zu Dutzenden krochen dort junge Wechselkröten (Bufo viridis), denen zum Teil die Vorderbeine fehlten oder aber bis zu drei zusätzliche Beine aus Hals und Kopf gewachsen waren. Neben gesunden Tieren fanden sie Kröten ohne Zunge und Unterkiefer, mit Tumoren und aufgedunsenen Leibern. Über 50 Prozent der Jungkröten, die erst wenige Tage zuvor das Laichgewässer verlassen hatten, waren stark mißgebildet. Bei ersten Radioaktivitätsmessungen Henles zeigte der Geigerzähler an Erdspalten eine mehr als tausendfach erhöhte Strahlung an.

Doch die Alarmrufe der Entdecker verhallten ohne große Resonanz. Die offiziellen Untersuchungen der Landesanstalt für Umweltschutz (LfU) zeigten „nichts Außergewöhnliches“. Die Behörden wiegelten ab, da „Probleme nicht vorhanden sind“. Erst die Hartnäckigkeit der Kröten-Entdecker, die das Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung (IFEU), eine Anlaufstelle für Umweltschützer und Bürgerinitiativen, um Hilfe baten, sorgte für helle Aufregung. Das Institut ermittelte bei drei Strahlungsmessungen im Abstand mehrerer Wochen, daß ein radioaktiver Strahler unter den Geröllhalden des Steinbruchs, der als Erddeponie genutzt und als wilde Müllkippe mißbraucht wird, verborgen sein müsse. Diese bis heute umstrittenen Behauptungen brachten eine Lawine ins Rollen.

Die Grünen (Landtagsabgeordneter Holger Heimann vor dem Parlamentsplenum: „Wir verstehen uns auch als die Vertreter der Kröten im Landtag“) griffen den skandalträchtigen Fall der Krüppel-Kröten auf, forderten ein wissenschaftliches Symposium und prangerten „mysteriöse Vorfälle“ an. So stellte sich heraus, daß der Steinbruchbesitzer wenige Tage nach der Krötenentdeckung den gesamten Tümpel mit behördlicher Genehmigung in einen nahen Neckarnebenfluß abgepumpt hatte, obwohl die Wechselkröten unter Naturschutz stehen und obwohl die Wasseruntersuchungen des Chemischen Untersuchungsamts Pforzheim noch nicht abgeschlossen waren. Außerdem war die gesamte Fläche des ehemaligen Tümpels mit einer bis zu 30 Meter hohen Schutthalde zugeschüttet worden.

Minister Weiser, der weitere Untersuchungen zunächst strikt ablehnte und das leidige Thema – „die Kröten liegen uns schwer im Magen“, meinte ein Ministeriumssprecher – gern zu den Akten gelegt hätte, mußte Schritt für Schritt zurückstecken. Das vom Ministerium abgelehnte Symposium der Grünen über die „Monster-Kröten“ fand ein solches Interesse in den Medien, daß daraufhin eine Experten-Anhörung im Landtag einberufen wurde. Dabei mußte Weiser das peinliche Eingeständnis machen, daß die ihm unterstehende LfU mehrere mißgebildete Kröten, die zur chemischen Untersuchung bestimmt waren, schlicht „verschlampt“ und später in bereits anrüchigem Zustand in den Mülleimer geworfen hatte.