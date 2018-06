Einen Silberstreif für ihre Partei und die Koalition scheinen Helmut Schmidt und Willy Brandt am Horizont zu entdecken. Nach dem Besuch Leonid Breschnjews und dem Verhandlungsbeginn der Großmächte in Genf, so ihre Erwartung, könne endlich eine gewisse Beruhigung in der SPD eintreten, zumal in der Diskussion über den Doppelbeschluß in der Nato.