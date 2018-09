Acht Monate nach den Nürnberger Massenverhaftungen steht die Staatsanwaltschaft am Prangen In der vorigen Woche wurde der Prozeß ausgesetzt, den Anklägern das Verfahren entzogen. Der Vorwurf wiegt schwer. Er lautet: Manipulation von Akten und Beweisen. Die bayerische Justiz hat sich übernommen. Statt den Rechtsstaat "angemessen, aber energisch" zu verteidigen, hat sie ihn demontiert

Von Hans Schueler

Am Dienstag der vorigen Woche hat die 13. Große Strafkammer beim Landgericht Nürnberg den Prozeß gegen zehn "Landfriedensbrecher" für unbestimmte Zeit ausgesetzt. Er war so, wie ihn die Ankläger gewollt hatten, nicht durchzuführen – mit unvollständigen Akten, mit getrimmten Protokollen und der von den Verteidigern erzwungenen, stückweisen Offenbarung der Ermittlungen. Vieles spricht dafür, daß die gerichtliche Klärung der Ereignisse im Sande verlaufen wird: Es geht um die nächtliche Demonstration vom 5. März und die anschließende Massenverhaftung von 141 jugendlichen Besuchern des Nürnberger Kommunikationszentrums KOMM. In Vergessenheit dürfen die Ereignisse deshalb nicht geraten: Denn sie zeugen von der Gefahr, die den Freiheitsrechten auch inmitten: vermeintlich gesicherter Rechtsstaatlichkeit droht. Die Nürnberger Vorgänge sind ein Lehrbeispiel für politische Jusitz, wie sie nicht geübt werden sollte.

Der Sachverhalt

Nürnberg, einst die Stadt der Reichsparteitage, ist von den Erschütterungen verschont geblieben, die andere bundesdeutsche Großstädte in den letzten Jahren heimgesucht haben. Demonstrationen waren selten, Straßenschlachten zwischen Jugendlichen und der Polizei gab es nicht. Es gab wohl auch weniger Anstöße und Anstößiges als in Westberlin, Frankfurt, Hamburg und anderswo. Vor dem Besuch zweier "Kraaker", holländische Hausbesetzer, am 28. Januar im Jugendzentrum der Stadt – dem KOMM – hatten in Nürnberg ganze zwei Hausb.esetzungen stattgefunden; nur ein Haus war von der Polizei geräumt worden. Danach wurde noch einmal ein Haus für wenige Stunden besetzt.

Die "Krater" hatten seinerzeit einen Film über "Wohnungsnot und Selbsthilfe" aus Amsterdam mitgebracht; das städtische Amt für kulturelle Freizeitgestaltung verbot jedoch die Aufführung, weil der Film zu aggressiv sei. Am Abend des 5. März 1981 wurde der Film vor etwa 300 Besuchern dann doch gezeigt. Anschließend fand eine Diskussion statt, bei der es um die Frage ging, ob Bürger bei Auseinandersetzungen mit der Staatsmacht – wie in Holland – Gewalt gegen Sicherheitsorgane üben dürften.

Die Polizei observierte das KOMM-Gebäude währenddessen von außen durch Streifenbeamte in Zivil. Im Festsaal des KOMM beobachteten gleichzeitig "Vertrauensleute" (V-Männer) des bayerischen Verfassungsschutzes und der Kriminalpolizei den Verlauf der Diskussion. Sie kamen zu dem Ergebnis, daß es "... den ‚Kraakern‘ nicht gelang, die Mehrheit der Anwesenden von der Notwendigkeit zu überzeugen, notfalls auch Gewalttätigkeiten zu begehen". Die Nürnberger Polizeiführung war beruhigt: "Da keinerlei Anhaltspunkte vorhanden waren, die auf weitere Aktionen an diesem Abend hätten schließen lassen können, wurden die bereitgestellten Kräfte einschließlich Bereitschaftspolizei entlassen."