In der letzten Folge versuchten Müller-Mareins, ihre Moschus-Enten zum Schwimmen zu bewegen. Aber die Enten flogen lieber.

Wir erweiterten die Lücke in der Umzäunung und nahmen das Drahtdach ab. Dies getan, holten wir tief Luft und stießen schreckliche Schreie aus. Sofort schoß das kleine, violett schillernde Entchen hervor, lief flügelschlagend über den Rasen, immer schneller, klappte dann die hübschen Flügel vollends auf. Ein Aufschwung, und schon zog es über dem See seine Kreise. Auch der Erpel duckte sich zum Start.

Da tat ich einen Hechtsprung über das Drahtgitter, packte ihn am langen, gänseartigen Hals, fühlte in der Hand sein erregtes Blut pochen und rief nach einer Schere. Wir schnitten dem Erpel die Schwungfedern ab, wobei er sich unter wütendem Gepfeif im Rasen duckte.

Nach einer Viertelstunde wurde ihm dann der Trost zuteil, daß seine Gattin, des Alleinflugs müde, zur Halbinsel zurückkehrte.

Sofort griffen wir von neuem an. Wir rissen den Drahtzaun nieder und erhoben wiederum großes Gejohle. Die Ente war so verblüfft über das Geschrei und über die Tatsache, daß ihr Freund keine Miene machte zu fliegen, daß auch sie auf der Erde blieb; So drängten wir die beiden ans Wasser. Sie fielen hinein und sanken gleich so tief, daß nur ihre Köpfe hervorragten. Flügelschlagend retteten sie sich ans Ufer, wo sie wie tot liegenblieben.

Wir aber schämten uns sehr.

„Damit hat sich’s wohl fürs „erste“, sagte unser Nachbar zur Linken, der sich zu dem Schauspiel eingefunden hatte, während unser Nachbar zur Rechten meinte: „O je! Hochflugenten! Mit diesen Tieren, werdet ihr noch viel Ärger haben.“ Was für ein Prophet er war! Hat er doch viele Monate voraus den Strafbefehl geahnt, der da lautet: „Sie werden beschuldigt, in Stöckte die von Ihnen gehaltenen Enten in ein Fischgewässer eingelassen zu haben.“ So der Text.