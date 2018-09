Für Liebhaber

„She dances alone“ von Robert Dornhelm. Die Idee: eine Dokumentation über den russischen Tänzer Waclaw Nijinskij. Die Ausführung: eine Spurensuche auf verschiedenen Ebenen. Der österreichische Regisseur Robert Dornhelm wählte einen eigenwilligen Weg, um sich dem Tänzer, der früh berühmt wurde, die letzten dreißig Jahre seines Lebens aber in psychiatrischen Anstalten verbrachte, zu nähern. Die heute 67jährige Tochter Nijinskijs, Kyra, wird zur Mittlerin zwischen Regisseur und Tänzer, und sie wird – von Dornhelm ursprünglich nicht beabsichtigt, aber durch ihre egozentrische Persönlichkeit dazu verführt – selber zum Gegenstand, ja Zentrum des Films: Kyra in der Begegnung mit ihrem Vater (Patrick Dupond, Solist an der Pariser Oper, tanzt – allzu kurz – berühmt gewordene Ballett-Interpretationen Nijinskijs nach), Kyra in der Begegnung mit sich selber (die kleine Sauncey Le Sueur stellt das Kind Kyra dar, beim Tanz und mit ihren Ängsten), Kyra in der Begegnung mit dem Regisseur (Bad Cort als Dornhelms alter ego). Ausführliche Informationen über Nijinskij wurden daraus nicht (man hätte gern mehr erfahren über seine leidvolle Beziehung zu Sergej Diaghilew, seinem Freund und Gönner), eher Impressionen über Genie und Wahnsinn, und wie dicht beide beieinander liegen. Da die Reflexionen und Aktionen Dornhelms einen nicht geringen Teil der Handlung ausmachen, ist „She dances alone“ auch ein Film über die Schwierigkeiten des Regisseurs beim Drehen. Das macht den Film sympathisch. Auf eine Synchronisation hätte man verzichten sollen. Die deutsche Stimme Kyras paßt nicht zu ihrer Mimik und Gestik.

„Das Boot ist voll“ von Markus Imhoof. Fünf jüdische Flüchtlinge und ein deutscher Deserteur haben, 1942, illegal die Grenze zur Schweiz überschritten. Das Verdikt der dortigen Behörden, daß alle illegal angereisten Flüchtlinge ohne weiteres zurückzuweisen sind, kennen sie nicht. Die neutrale Schweiz ist ihre einzige Hoffnung. Der Schweizer Regisseur Markus Imhoff („Tauwetter“, 1977) zeigt, wie diese zufällig zusammengekommene Gruppe ein paar Tage zwischen Resignation und Aufatmen lebt, und wie sie dann doch abgeschoben wird. Die Flüchtlinge sind an einen pflichtbewußten und zudem mißtrauischen Bürokraten, einen Landjäger, geraten, der sich strikt an Verordnungen und Gesetze hält. Mit geradezu fanatischer Akribie klammert er sich an jedes Detail, das die Gruppe, die sich eilig zu einer Familie formiert, um den Aufnahmegesetzen zu entsprechen, entlarvt. Mitleid hat er für die beiden Kinder ebensowenig wie für den alten Juden (von dem 80jährigen Curt Bois mit viel Sinn für leise Töne und Humor gespielt) und die junge Frau (Tina Engel), die ihren Mann in der Schweiz zu finden hofft. Imhoof, der diesen Film aus einer persönlichen Betroffenheit, ja Wut gedreht hat, weil die Schweiz ihre im Zweiten Weltkrieg gezeigte Inhumanität lieber verdrängt als offfen zugibt, ist dennoch nicht ungerecht gegen seine Landsleute. Ein wenig überspitzt mag der Bürokratismus dargestellt sein, der Klerus einseitig ängstlich und auf Nichteinmischung bedacht, diejenigen jedoch, die aktiv helfen, sind sympathisch-verständnisvoll und auch ein bißchen hilflos. „Das Boot ist voll“ ist kein großer, aber ein ehrlicher Film.

Empfehlenswerte Filme

„Das letzte Loch“ von Herbert Achternbusch. „Tragödie eines lächerlichen Mannes“ von Bernardo Bertolucci. „Die Taxifahrerin“ von Jacques Bral. „Die Klapperschlange“ von John Carpenter. „Tales of Terror“ und „Das Grab der Ligeia“ von Roger German, „Lola“ von Rainer Werner Fassbinder. „Desperado City“ von Vadim Glowna. „Rette sich wer kann (das Leben)“ von Jean-Luc Godard. „Out of the Blue“ von Dennis Hopper. „Dialog mit einer Verstorbenen“ von Leo Hurwitz. „Freak Orlando“ von Ulrike Ottinger. „Wenn der Postmann zweimal klingelt“ von Bob Rafelson. „Mein Onkel aus Amerika“ von Alain Resnais. „Merry go round“ von Jacques Rivette. „Die letzte Metro“ von François Truffaut