Nach neun Jahren Militärherrschaft hat Honduras am vergangenen Sonntag einen zivilen Präsidenten gewählt – in Zentralamerika bekommt die Demokratie eine neue Chance.

Honduras – knapp halb so groß wie die Bundesrepublik und mit 3,7 Millionen Einwohnern dünn besiedelt – galt lange als klassischer Fall einer „Bananen-Republik“. Seit 1963 regierten, mit kurzen Unterbrechungen, die Militärs, die es freilich immer wieder verstanden, durch kleine Reformen soziale Explosionen zu verhindern.

Nicht gemeistert haben sie die Wirtschaftskrise: Honduras ist eines der ärmsten Länder der Region, mit hoher Verschuldung und Inflationsrate sowie zunehmender Arbeitslosigkeit. Im April 1980 wurde deswegen eine verfassungsgebende Versammlung gewählt, in der die Liberale Partei die Mehrheit stellte. In einem geschickten Schachzug beauftragte sie den Generals-Präsidenten Policarpo Paz Garcia, die Geschäfte weiterzuführen; er hielt die konservativen Offiziere an der Kandare.

Am Sonntag wurden der neue Präsident, drei Stellvertreter, 80 Abgeordnete und 282 Bürgermeister bestimmt. Der liberale Kandidat Roberto Suazo Cordova besiegte mit rund 54 Prozent seinen Gegner von der Nationalen Partei, die traditionell eng mit dem Militär und der Oligarchie verbunden ist. Alle anderen Parteien links von den Liberalen blieben unter drei Prozent.

Suazo Cordova hatte vor der Wahl Washington besucht, das aus verschiedenen Gründen das Experiment in Tegucigalpa mit Wohlwollen betrachtet:

Eine von den Vereinigten Staaten unterstützte Demokratie kann die Behauptung widerlegen, Washington stütze sich ausschließlich auf konservative Diktaturen.

Honduras sollte andere Militärregenten ermutigen, sich freiwillig von der Macht zu trennen – was allerdings voraussetzt, daß sich das honduranische Militär mit dem Verlust seiner Einnahmen abfindet: Die Korruption ist sprichwörtlich.

Ein Präsident Suazo Cordova wird das gespannte Verhältnis zu Nicaragua entkrampfen; bislang diente Honduras mit seiner langen grünen Grenze als Aufmarschgebiet der Anti-Sandinisten. Suazo Cordova lehnt antikommunistische Kreuzzüge ab.

Die stillschweigende Allianz der Diktaturen Guatemala, El Salvador und Honduras wird aufgesprengt und damit ein Hindernis für den Versuch beseitigt, den Bürgerkrieg in Salvador auf dem Verhandlungsweg beizulegen.

Doch das Modell Honduras kann nur überleben, wenn die Liberale Partei die in sie gesetzten Reform-Hoffnungen erfüllt. Eine Agrar-Reform (die in Salvador gescheitert ist) ist ebenso nötig wie rasche Industrialisierung. Die schnelle Behauptung der unterlegenen „Nationalen Partei nur eine Wahlfälschung habe sie den Sieg gekostet, läßt freilich nichts Gutes für die innere Stabilität erwarten. Überdies besteht die Gefahr, daß der am 27. Januar 1982 antretende Präsident den Widerstand seiner Nachbarn zu spüren bekommt: von Salvador wegen der Flüchtlingsfrage, von Guatemala wegen umstrittener Gebietsflecken. -bi.