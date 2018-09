Am 5. März 1981 wurden 141 Menschen in Nürnberg verhaftet. Nach acht Monaten konnten sich die Ermittlungsrichter nicht mehr an die Gründe erinnern. Auszüge aus ihrer Dienstlichen Erklärung:

Erster Haftrichter: „Zur Entscheidung über jeden einzelnen Haftbefehlsantrag lag mir jeweils für jeden Beschuldigten gesondert ein jeweils gleichlautender umfassender polizeilicher Ermittlungsbericht vor. An einzelne polizeiliche Vernehmungsprotokolle, die Aussagen einzelner Polizeibeamter enthielten, kann ich mich konkret nicht erinnern. Ich meine jedoch, daß solche Einzelvernehmungen nicht in den Akten enthalten waren, kann dies jedoch nicht mit letzter Sicherheit ausschließen.“

Zweiter Haftrichter: „Ich erinnere mich nicht mehr mit Sicherheit daran, welche Unterlagen polizeilicher Ermittlungen über die Ereignisse vom 5. 3. 1981 mir in den einzelnen am 6. 3. 1981 zu behandelnden Haftsachen vorgelegen haben. Die vorliegenden Unterlagen waren mir für den Erlaß von Haftbefehlen ausreichend, wie sich aus der Tatsache ergibt, daß ich Haftbefehle erlassen habe.“

Dritter Haftrichter: „An den Inhalt der mir damals vorliegenden Ermittlungsakten kann ich mich nicht mehr genau erinnern, und zwar insbesondere nicht daran, ob darin Wahrnehmungen und Bekundungen von Zeugen protokolliert oder in anderer Weise enthalten waren.“

Vierter Haftrichter: „Aus meiner heutigen Erinnerung weiß ich nicht mehr, welche Unterlagen polizeilicher Ermittlungen über die Ereignisse... vorlagen. Sie waren jedoch für die jeweils getroffenen Entscheidungen ausreichend.“

Fünfter Haftrichter: „Bei der Entscheidung über die Haftbefehle ... lag meiner Erinnerung nach für jeden einzelnen Beschuldigten eine gesonderte Akte vor. Welchen konkreten Inhalt die jeweilige Akte hatte, kann ich heute nicht mehr mit Sicherheit sagen, da es außerordentlich viele waren und sie, soweit ich mich erinnere, verschiedenen Inhalt hatten...“