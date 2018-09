Frankreich verdoppelt seine Ausgaben für Kultur: von drei auf sechs Milliarden Francs – das Budget des Kulturministers für das kommende Jahr erhöht worden. Das sind 0,75 Prozent Anteil am Gesamthaushalt (bisher: 0,48 Prozent; damit hat Frankreich ziemlich exakt den deutschen Standard erreicht). Das von den Sozialisten im Wahlkampf versprochene „Kulturprozent“ soll 1983 Wirklichkeit werden.

Zahlreiche prominente Kulturschaffende (von Michel Piccoli über Alain Resnais bis zum neugekürten Goncourt-Preisträger Lucien Bodard) waren in der Nationalversammlung anwesend, als Minister Jack Lang in einer flammenden Rede seinen Budgetvorschlag präsentierte. Aber auch die politische Klasse demonstrierte das Ende der Verachtung, unter der die parlamentarische Kulturdebatte bisher chronisch litt: Premierminister Pierre Mauroy und zahlreiche Minister ließen Lang durch ihre persönliche Präsenz ihre politische Unterstützung spüren. Kein Wunder, wenn dieser in ziemlich pathetischen Worten die Versöhnung von Kultur und Staat feierte. „Die Kultur“, rief ihr erster Diener im Staate aus, „ist nicht der Privatbesitz einer Pariser Gesellschaft des Spektakels und der Ideen, welche die Macht der Sprache usurpiert und das Monopol des guten Geschmacks beansprucht – sie muß dem ganzen Volk zurückgegeben werden. Das Recht auf Arbeit und das Recht auf Schönheit müssen gemeinsam erkämpft werden.“ Ob so viel rhetorischer Emphase mochte nicht einmal die Opposition gegen die Verdoppelung der kulturellen Aufwendungen stimmen. Leider hatte auch ihre substanzarme Kritik nicht viel mehr Gewicht.

Die zusätzlichen Mittel entsprechen dem Preis von hundert Autobahn-Kilometern der Luxusklasse. Damit kann im Sektor Kultur viel gemacht werden. Der Handlungsspielraum außerhalb der großen Prestige-Unternehmen (Opera: 280 Millionen Francs, Beaubourg: 270 Mill., Pariser Sprechtheater: 160 Mill.), deren Subventionen nicht erhöht werden, wird größer. Das erlaubt, Prioritäten zu setzen. Nach einem Jahrzehnt systematischen Rückgangs werden – komplementär zur Rückkehr zu den festen Ladenpreisen – Buch und Lektüre gefördert: Ihr Budget wird von 250 auf 890 Millionen mehr als verdreifacht. Ein zweiter Schwerpunkt betrifft die Dezentralisierung (insgesamt 850 Millionen), wobei noch sehr fragwürdig ist, ob die Regionen mit ihrer sehr beschränkten Infrastruktur die Zuwendungen, die den besonders unterprivilegierten Gebieten wie ein Geldregen vorkommen müssen, überhaupt sinnvoll verkraften können.

Wichtige Maßnahmen gelten der Theater- wie Musikförderung. Ein Spezialfonds für das literarische und künstlerische Schaffen ist mit 75 Millionen dotiert. Das Budget für die kulturelle Entwicklung wird um 150 Millionen erhöht und soll die Schaffung von 3000 Arbeitsplätzen ermöglichen. Das staatliche „Kulturpersonal“ Frankreichs wird im insgesamt 14 000 Angestellte anwachsen (Zunahme gegenüber 1981 sechzig Prozent). Trotz eines unbestreitbaren Hangs zur Bürokratisierung wird erstmals ein Gleichgewicht zwischen den festen Funktionskosten und den Mitteln für die direkte „action culturelle“ erreicht. Auch in dieser Hinsicht ist das Konzept vorbildlich.

In seiner Parlamentsrede erklärte Jack Lang Giscards Wahlniederlage mit seinem Scheitern in der Kultur. Da meint man Mitterrand herauszuhören. Der Staatspräsident unterhält zu seinem Kulturminister ein so enges und harmonisches Verhältnis, wie es zwischen de Gaulle und Malraux herrschte. Doch ganz so selbstlos ist die generelle Aufwertung der geistigen Dimension im sozialistischen Frankreich nicht. Mitterrand leidet an einem ausgesprochenen Allende-Syndrom und wendet deshalb den Medien wie der Kultur seine besondere Aufmerksamkeit zu. Eine „Staatskultur“, wie sie einige Giscardisten wittern, welche sich nicht in einer Situation der Opposition, sondern der Resistance glauben und tatsächlich zum „Widerstand“ aufrufen, droht dem Land gewiß nicht. Noch nie gab es eine ähnlich kohärente demokratische, und pluralistische Kulturpolitik und auch nur annähernd so viel Geld zu ihrer Verwirklichung. Jürg Altwegg