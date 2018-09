„Vierunddreißig neue Kurzgeschichten aus der ZEIT“, herausgegeben von Dieter E. Zimmer. Die Kurzgeschichten, die in diesem Band versammelt sind, erschienen zwischen 1979 und 1981 im ZEITmagazin – die deutschsprachigen erstmalig, die anderen erstmals in deutscher Übersetzung. Weitere Gemeinsamkeiten sollen ihnen nicht abgerungen oder angedichtet werden; jede vertritt nur sich, aber so – jedenfalls wünschte das der Herausgeber –, daß es der ganzen Art zur Ehre gereicht und etwaige Gerüchte, sie habe sich überlebt, widerlegt; und jede enthält ihren Autor nicht weniger als ein dicker Roman, so daß dieses Buch, zusammen mit dem voraufgegangenen („Vierunddreißig neue Kurzgeschichten aus der ZEIT“, 1979), gleichzeitig ein Streifzug durch die moderne erzählende Literatur der Welt ist, unternommen in der Absicht, Bekanntschaften zu stiften. Das Autorenalphabet dieses zweiten Bandes reicht von Juan Benet und Richard Brautigan zu Virginia Woolf und Eva Zeller. (Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg, 1981, 357 S., 28,– DM)

Gerhard Uhlenbruck/Hans-Horst Skupy/Hanns-Hermann Kersten: „Ein gebildeter Kranker – Trost- und Trutz-Sprüche für und gegen Ängste und Ärzte“. Das Autoren-Triumvirat fand über die ZEIT zueinander, wo Kersten, seinerseits Aphoristiker, Aphorismen des Immunbiologen Uhlenbrock (Universitätskliniken Köln) und des Publizisten Skupy (München) rezensierte. (Der Illustrator Heinz Langer ist in Medical Tribune seit Jahren auf Medizinisches spezialisiert). Das Büchlein versucht, die unter Ärzten vielzitierte „Compliance“ herzustellen – die „konzertierte Therapie“ zwischen Arzt, Patient und Umwelt Angewendet wird das seit Hippokrates bewährte Heilmittel: der Aphorismus. Eine vergnügliche „Sprechstunden-Hilfe“ für die unverkrampfte Begegnung des aufgeklärten Patienten mit dem („Halbgott in Weiß“) entmythologisierten Arzt. Indikation: Für Noch-Gesunde (wozu auch die Ärzte gehören), fachlich Halbgebildete, Kranke und Hypochonder. (Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1981; 106 S., 16,80 DM.)

Hubert Fichte: „Jean Genet“. Angesichts umstürzlerischer Handlungen erfüllt sich mein Ich, mein soziales Ich, und mir bleibt immer weniger Möglichkeit gerade zu einer solchen Kontemplation (wie gegenüber dem Kunstwerk) ... Aber auch dem Kunstwerk gegenüber muß ich handeln. Die Spannung, die ich dem Kunstwerk entgegenbringe, ist eine Handlung ...“ (Genet). Hubert Fichte hat 1975 das erste und bislang einzige ausführliche Gespräch mit Genet geführt, das in der ZEIT auszugsweise vorabgedruckt wurde. Fichte schrieb das auf französisch geführte Tonbandprotokoll ab und übersetzte es selber ins Deutsche. Im Qumran Verlag ist nun in einem großformatigen Band der gesamte Dialog auf deutsch und französisch mit den handschriftlichen Korrekturen Genets und Fichtes erschienen. Der Band vermittelt erstmals einen weitgehenden Einblick in Leben und Werk Genets, in seine künstlerischen und politischen Haltungen. (Qumran Verlag für Ethnologie und Kunst, Frankfurt, 1981, 108 S., 22,– DM.)