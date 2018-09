Nun mach’ mal was „Ich arbeite hier, heute, jetzt – früher war ich viel mehr geneigt, morgens aufzustehen und mir zum Beispiel Gedanken zur Aufrüstung zu machen. Das erste, was ich gemacht habe, war natürlich die Nachrichten zu hören und die Zeitungen zu lesen. Heute sehe ich aus dem Fenster und sage: die Sonne scheint, das ist ein toller Tag, nun mach mal das, was heute zu machen ist.“

Jörg Andrees Elten, alias Swami Satyananda, ehemals Reporter beim „Stern“, heute Reisender in Sachen Bhagwan, über sein Verhältnis zur Arbeit in einem Interview mit der „Tageszeitung“.

Krebshilfe

Seitdem die Deutsche Krebshilfe vor sieben Jahren gegründet wurde, setzte sie über 100 Millionen Mark an Spendengeldern dafür ein, daß der Krebs in der Bundesrepublik Deutschland auf breiter Front bekämpft werden kann. Wo immer sich ein neuer Weg zeigte und wo immer eine Lücke in der herkömmlichen Krebsbekämpfung sichtbar, wurde: die Deutsche Krebshilfe nahm – getragen von dem persönlichen Engagement ungezählter Mitbürger – die Herausforderung dieser Krankheit an und begann – aufgefächert in 152 Einzelprojekten – die systematische Erforschung neuer Diagnose-, Therapie- und psychosozialer Nachsorgeprogramme.

Auf diesem Weg stand die Gründung von fünf großen überregionalen Tumorzentren, in denen unter anderen in annähernd 100 wissenschaftlichen Einzelstudien Methoden erforscht wurden, nach denen Krebskranke erfolgreich und einheitlich behandelt werden können.

Wir unterstützten mit dem Geld unserer Spender in sechs Städten Zentren zur Bekämpfung des Kinderkrebses und ergänzten diese Förderung durch Schaffung spezieller Kinder-Leukämie-Programme.

Um auf der Höhe des internationalen Standards in der Krebsbekämpfung zu bleiben, schickt die Deutsche Krebshilfe junge Forscher und Mediziner an die führenden Krebszentren der Welt, von wo aus sie mit dem neuesten Wissen ausgerüstet an unsere Kliniken und Institute zurückkehren.