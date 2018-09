Zeit zum Umdenken für die deutsche Forschung

Wenn an diesem Donnerstag in Stockholm die Nobelpreise überreicht werden, ist wieder einmal kein deutscher Chemiker, Physiker oder Mediziner dabei. Wie schon seit vielen Jahren dominieren Wissenschaftler aus den Vereinigten Staaten das Bild, auch wenn in diesem Jahr drei Nichtamerikaner die Phalanx durchbrochen haben (siehe ZEIT Nr. 43 und 45).

Gewiß, Nobelpreise sind kein allgemeingültiger Maßstab für die Güte der Forschung eines Landes. Aber auch bei anderen, wahrscheinlich geeigneteren Vergleichen – etwa bei den Ranglisten der am meisten zitierten Forschungsarbeiten aus den wichtigsten Disziplinen – fällt die bundesdeutsche Naturwissenschaft ab: Gemessen an der Zahl der Gelehrten und der Höhe des Etats müßten mehr deutsche Arbeiten in den Forschungshitlisten auftauchen.

Die Misere der mangelnden Spitzenleistungen begründe sich, wie Forschungsmanager seit Jahren beteuern, in der fehlenden Freiheit, im bürokratisch reglementierten Forschungs- und Lehrbetrieb. Abhilfe könne nur eine gezielt geförderte, ansonsten weitgehend unabhängige Elite bringen.

Nun müssen die bundesdeutschen Forscher auch noch sparen. Selbst in der Grundlagenforschung soll nach dem Haushaltsgesetz 1982 ein Prozent der Personalkosten gekürzt werden. Dies nun hält Professor Reimar Lüst, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, für „ausgesprochen töricht“. Selbstverständlich würden die Forscher ihren Beitrag zur Lösung der Finanzkrise leisten, sagte Lüst am Mittwoch letzter Woche bei einem „Parlamentarischen Abend“ seiner Gesellschaft in Bonn. Aber die Besonderheit einer auf Kontinuität angewiesenen Grundlagenforschung mache es nötig, daß nicht starr von oben her – „mit dem Rasenmäher“ – gekürzt werde, sondern von den Wissenschaftlern selbst innerhalb ihrer Organisation und ihres jeweiligen Etats.

Ob die Bonner Haushaltswächter eine Ausnahme machen und den Forschern mehr Freiheit gewähren, muß sich zeigen. Die Max-Planck-Gesellschaft jedenfalls erhofft sich viel von vermehrter „Flexibilität“ – ein Begriff, der an jenem Mittwoch häufiger zu hören war als „Elite“: Mehr Flexibilität im finanziellen und personellen Bereich soll den Anschluß an die internationale Elite sichern helfen. Der Staat müsse nur die Fesseln des Haushalts-, Arbeits- und Tarifrechts etwas lockern. Sogar über eine engere Anlehnung an das leistungsfähige amerikanische Forschungssystem mit seinem wesentlich rauheren sozialen Klima wurde laut nachgedacht.

Fast scheint es, als ob die Forscher die Finanzkrise als Chance zur Wiedergewinnung einer ziemlich bereitwillig gegen Geld eingetauschten – Freiheit nutzen wollen: arm und frei?

Von einer solchen Katharsis ist die bundesdeutsche Wissenschaft freilich weit entfernt. Sozialer Besitzstand auf der einen und langfristig festgeschriebene Riesenprojekte auf der anderen halten auch die Grundlagenforschung in einem Schraubstock aus gesetzlichen und finanziellen Verpflichtungen fest gefangen. So schotten beamtenähnliche Laufbahnbedingungen den Forschungsnachwuchs ab. Und internationale Großvorhaben wie der Schnelle Brüter oder das Spacelab. erweisen sich nicht nur für Kern- und Weltraumforscher als Kuckuckseier. Droht der Forschung ein ähnliches Schicksal wie der Bundesbahn – ein Pensionärsverein mit Laborbetrieb? Günter Haaf