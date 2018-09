Von Petra Kipphoff

Man geht das enggewundene Treppenhaus des Bonner Kunstmuseums hinauf, und der Blick stolpert über die auf dem ersten Absatz postierte Skulptur eines weiblichen Torso. Man denkt in diesem Moment an den Louvre und die Nike von Samothrake. Leider.

Ein Land stellt seine Kunst aus: Im Bonner Kunstmuseum, hinter dem prächtigen alten Rathaus so situiert, als sei es dessen Lieferanteneingang, ist zur Zeit eine Ausstellung deutscher Kunst zu sehen. Es sind (der Veranstalter ist die Bundesrepublik Deutschland) die Ankäufe, die ein Gremium von Künstlern, Museumsleuten und Kritikern über zehn Jahre hinweg im Auftrag des Innenministeriums gemacht hat.

Innenminister Baum, Gast aus Bonn in Bonn, eröffnete die Ausstellung, sprach das Übliche und variierte sein Katalogvorwort, in dem es heißt: „Die Förderung von Kunst und Kultur ist für einen Staat, der sich nicht nur als Rechts- und Sozialstaat versteht, sondern auch als ein Kulturstaat, eine Selbstverständlichkeit.“ (Warum muß man’s dann eigentlich immer wieder sagen?) Und: „Kunst war und ist immer ein Ringen um individuelle Ausdrucksfähigkeit. Das schöpferische Engagement des Künstlers ist höchster Ausdruck menschlicher Individualität, weil es zugleich immer auch über den einzelnen Künstler hinausreicht.“ (Müssen wir eigentlich immer wieder Zeuge werden beim ministeriellen Ringen um individuelle Ausdrucksfähigkeit?)

Vor zwei Jahren war das Bonner Kunstmuseum schon einmal Schauplatz einer Ausstellung deutscher Nachkriegskunst: Damals stellte das Museum, das sich auf dieses Thema spezialisiert hat, seine eigenen Bestände aus. Es war eine eindrucksvolle Demonstration der Ohnmacht: die trotz eines kleinen Etats beachtliche Sammlung war in Räumlichkeiten gequetscht, in denen einem die Decke der fünfziger Jahre auf den Kopf fällt. Nicht mehr als 15 000 Mark hatte Dierk Stemmler, der Direktor des Kunstmuseums, für Ausstellungsvorbereitungen, Plakat und einen kleinen Katalog zur Verfügung. So wurde aus Anlaß des dreißigjährigen Bestehens der Bundesrepublik im Bonner Kunstmuseum „25 Jahre Kunst in der Bundesrepublik“ gefeiert; auch damals war der Innenminister dabei, in der Konfiguration eines Staatssekretärs.

Dieses Mal nun ist der Bund im Museum zu Gast – und man meint, das alles schon einmal gesehen zu haben. Nicht die Kunstwerke, aber diese Art von Ohnmachtsveranstaltung. Nur: damals war Bonn der Veranstaltungsort, jetzt ist Bonn, das Synonym für die ganze Republik, der verantwortliche Aussteller. Darin liegt zwar kein ästhetischer, wohl aber ein kulturpolitischer Unterschied.

Begonnen hatte der Kunstsammler namens Bundesrepublik seine Aktivität vor zehn Jahren, nachdem der Maler Georg Meistermann seine Porträtstudien-Stunden bei Willy Brandt dazu nutzte, dem damaligen Kanzler klarzumachen, daß selbst der Künstler nicht vom Brot allein lebt, daß er auch der sichtbaren Anerkennung des Staats bedarf, dessen Bürger er ist.