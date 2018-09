Dies ist das Feuilleton der Zeitung. Und deshalb müßten hier eigentlich mit dem gebührenden Ernst ganz andere Comebacks gefeiert werden: etwa die (mögliche) Rettung des Bremer Schauspiels vor dem „Theatertod“; oder Ivan Nagels (wahrscheinliche) Berufung als Schauspieldirektor nach Stuttgart, wo 1985 nach der harten Heyme-Zeit ein glücklicheres Theaterzeitalter anbrechen soll.

Doch weil der Neubeginn des Stuttgarter Schauspiels noch so fern ist, die Auferstehung des Bremer Schauspiels noch so ungewiß, haben mich die beiden guten Nachrichten weniger erregt und beglückt als eine dritte, schlechte: Max Merkel ist wieder da. Eine „Posse“, schrieben die Kollegen in den Sportredaktionen, und sie meinten es bitterböse. Nur im Feuilleton darf man das Gegenteil behaupten: ein wundervolles Stück.

Denn daß Max Merkel, der die letzten Jahre als Frührentner und Gelegenheitsjournalist verbracht hat, nun als Trainer des Karlsruher Sport-Clubs zum Fußball zurückkehrt, ist nicht einfach der einhundertelfte Trainerwechsel in der Bundesliga, es ist das Comeback eines großen Entertainers und eines famosen Schurken – dessen einzige Gemeinheit darin besteht, in einem zynischen Gewerbe ganz offen und brutal die Rolle des Zynikers zu spielen.

In einer hochgradig verlogenen Branche, wo selbst die Treter und Knochenbrecher nach vollbrachter Untat unschuldsvoll beteuern, natürlich seien ihre Fouls „ohne Absicht“ geschehen, einfach so, beim „Kampf um den Ball“, ist Max Merkel ein provozierender Außenseiter: seine Fouls sind immer absichtlich. Seine Spott- und Schmähreden (auf die sklerotischen Fußballfunktionäre, die inkompetenten Fußballtrainer, die hirnlosen Fußballheroen) gehören zu den wenigen Satiren, die der deutsche Fußball freiwillig hervorgebracht hat. Er ist kein Nestroy, kein Karl Kraus, kein Thomas Bernhard; doch von allen dreien hat er (auch ohne sie je zu lesen) gelernt; hat. ihre literarische Wut übersetzt in den plebejischen Haß eines ständig stänkernden, immerzu schreienden Stehplatzbesuchers. Ein Misanthrop. Ein Equilibrist. Und nehmen wir an, der Fußball sei tatsächlich die Welt: ein Weltverbesserer.

Comebacks sind rührend und schauerlich: ob Charlie Rivel, der Greis, noch einmal den Clown macht; ob Marika Rökk, die Großmutter, noch einmal die Beine zeigt; ob Muhammad Ali, auf schweren Füßen, mit Speck um die Hüften, noch einmal durch den Boxring wankt; ob Niki Lauda, mit noch immer vom Feuer entstelltem Gesicht, wieder in ein Rennauto steigt; oder ob nun Max Merkel auf der Trainerbank sitzt und dabei auf einen Spickzettel schauen muß, mit den Namen seiner Spieler.

Comebacks sind notwendig: in unserer Sehnsucht nach den alten Helden offenbart sich unsere Unzufriedenheit mit den neuen. In allen Künsten (auch der Fußballkunst) lieben wir die Fossile mehr als die jungen, dynamischen Angestellten. Unsere Fußballspieler haben keine O-Beine mehr und kämmen sich längst nicht mehr naß; unsere Fußballreporter haben kein Pathos mehr, sie schreien, fluchen, fiebern nicht, sind so freundlich und langweilig wie der Herr nebenan von der Sparkasse; unsere Fußballtrainer sind keine Originale und Knallchargen mehr (wie Herberger, Cajkovski, Lorant), sondern stramme, bleiche Vierzigjährige mit Magenleiden; und unsere Fußballspiele sind keine Schlachten mehr und keine Feste, nur noch taktische Manöver.

Max Merkel wird daran nichts ändern, seine Zeit ist vorbei, und er weiß es: „In der Bundesliga gibt es keine guten und schlechten Trainer. Es gibt nur glückliche und unglückliche. Heute werden wir gefeiert und morgen gefeuert. Das regt uns nicht mehr auf...“

1985, wenn Bremen hoffentlich wieder ein Schauspiel hat und Stuttgart hoffentlich wieder ein besseres, wird Max Merkel längst wieder den wohlverdienten Ruhestand genießen. Ein anderer Rentner, der „Weltverbesserer“ von Thomas Bernhard, spricht hierzu das Schlußwort: „Wenn wir denken/sind wir stark/wenn wir handeln/unfähig/es gelingt uns nichts/Wir haben keine Zukunft/Die Hoffnungslosigkeit/macht alles erträglich.“ Benjamin Henrichs