Von Albert Strick

Das Atmen fällt schwer an diesem dampfendheißen Sonntagmorgen in Duala. Aus den offenen Portalen der weißen Kathedrale dringt melancholisch klagender afrikanischer Chorgesang. Eine Brise vom nahen Atlantik weht die fremdartigen Klänge herüber auf den verwilderten Friedhof, aber auch den betäubenden, süßen Duft tropischer Blüten. Auf den Palmfächern über den verfallenden Gräbern funkeln noch die Wassertropfen des letzten Regengusses in der Sonne, während sich draußen auf dem Meer bereits die schwarzen Wolkentürme des nächsten Unwetters zusammenschieben.

Zwischen den Gräbern entdecken wir auf verwitterten Steinkreuzen und grasüberwucherten Marmorplatten Inschriften wie: „Alfred Barthel, Unteroffizier der Kaiserlichen Schutztruppe 1905–1906, geb. 9. 12. 1878, gest. 4. 1. 1906“; „Hermann Schaller, Telegraphenleiteraufseher 1906–1908, geb. 28. 1. 1879, gest. 9. 4. 1908“; „Rudolf Sztuka, geb. 17. 4. 1883 in Benkowitz/Kreis Ratibor. Er starb in treuer Pflichterfüllung während des Baues der Kameruner Mittellandbahn am 1.12.1911.“ Wir haben den in keinem Reiseführer vermerkten Friedhof nur durch Zufall gefunden.

Ein plötzlich einsetzender Regensturm holt uns in die feuchte Gegenwart zurück. Kein Zweifel, wer Kamerun trockenen Fußes entdecken will, sollte nicht wie wir im Sommer, sondern in den europäischen Wintermonaten anreisen.

Aber warum überhaupt nach Kamerun? In den Prospekten der gängigen Reiseveranstalter taucht das Land kaum mehr auf. Ein Versuch, Kamerun als westafrikanisches Gegenstück zum eingespielten Pauschalreiseziel Kenia zu etablieren, scheiterte vor wenigen Jahren an der für Massentourismus unzulänglichen Infrastruktur und wohl auch am vergleichsweise hohen Preisniveau.

Außer dem teuren Flugzeug und einer von Europäern selten benutzten Eisenbahn gibt es keine brauchbaren Verkehrsverbindungen zwischen den Badehotels am Atlantik und dem Hinterland. Dieses kann sich zwar im Tierreichtum nicht mit den ostafrikanischen Reservaten messen – drei Geier und drei Affen waren alles, was wir bei einer Durchquerung des Waza-Nationalparks zu Gesicht bekamen –, dafür erwartet den Reisenden aber auf einer Fläche, die noch nicht einmal dem Zweifachen der Bundesrepublik entspricht, ein einzigartiger Querschnitt durch fast alle Landschaftsformen Afrikas.

Konkurrenzlos auch die kulturelle Vielfalt: zweihundert Volksstämme bei nur acht Millionen Einwohnern. Um so erstaunlicher, daß Kamerun als einziger Staat dieser Region in 21 Jahren Unabhängigkeit seine politische Stabilität bewahren konnte. Selbst die 1961 erfolgte Vereinigung des an Nigeria grenzenden Britisch-Kameruns mit dem weitaus größeren französischsprachigen Teil des Landes verlief glimpflich.