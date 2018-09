Inhalt Seite 1 — Was ist bloß mit den Deutschen los? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Klaus-Peter Schmid

Paris, im Dezember

Eine Monde Schöne mit langen Zöpfen, den gehörnten Germanenhelm auf dem Kopf und das Schwert in der Hand so stellte das Magazin Le Point Ende November auf der Titelseite den deutschen Nachbarn vor. Die Schlagzeile, in gotischen Lettern vor schwarz-rot-goldenem Hintergrund, kündete vom „deutschen Taumel“, Gemeint war die bundesdeutsche Friedensbewegung, von der sich die Franzosen verunsichert fühlen und die sie vor große Rätsel stellt. Danach sind auch die Folgerungen. Le Point: „Dieses Erwachen der deutschen Seele könnte sehr wohl den Eisernen Vorhang und die Mauer überspringen. Die Wiedervereinigung steht nicht auf der Tagesordnung. Aber das Fieber kann ansteckend wirken.“

Daß die Franzosen die Vorgänge jenseits des Rheins nicht mehr verstehen, ist nicht verwunderlich. Sie waren seit Jahren überzeugt, die Deutschen hätten sich in die Arme ihrer amerikanischen Verbündeten geworfen und ihre Politik wie ihre Gesellschaftsform an einem Modell ausgerichtet, das man an der Seine gern als „amerikanischen Imperialismus“ bezeichnet. Diese „Amerikaner Europas“ waren eben zuerst Atlantiker und erst dann Europäer.

Obwohl man in einem Land, das viel auf seine nationale Unabhängigkeit hält, ein solches Verhalten allenfalls verstehen, aber niemals billigen wird, hatten die Franzosen dieses etwas einfältige Bild liebgewonnen. Denn der fest im Bündnis verankerte Partner war berechenbar, um so mehr, als sich der deutsche Wirtschaftsriese mit der Rolle eines politischen Zwerges zufriedengab. Zwei französische Grundbedürfnisse waren mithin gedeckt: der Fortbestand des politischen Gleichgewichts in Europa und die Existenz eines abwehrbereiten Puffers zwischen dem eigenen Territorium und den Staaten des Warschauer Paktes. Selbst die Ostpolitik der Bundesregierung ließ sich noch in das von de Gaulle geforderte Triptychon „détente, entente, Cooperation“ einordnen. Schließlich hatte Paris stets die Anti-Block-Politik befürwortet.

In dieses Konzept paßt nun die deutsche Friedensbewegung überhaupt nicht. Plötzlich scheint eine „Grundwelle“ (Le Monde) ein ganzes Volk erfaßt zu haben, das doch seit 1949 als besonnen galt. Die Deutschen, die bisher (zumindest in französischen Augen) wie ein Mann hinter der Realpolitik ihrer Staatsmänner standen, spielen plötzlich verrückt und wollen Politik auf eigene Faust machen. Derart anarchische Züge halten sich die Franzosen zwar selber zugute; doch hätten sie nie erwartet, daß in Deutschland Millionen gegen die Politik einer Regierung Sturm laufen, die erst vor Jahresfrist von den Wählern bestätigt wurde.

Zum Unverständnis kommt die Beunruhigung, weniger über das antiamerikanische als über das pazifistische Element der Bewegung. Denn Pazifismus wird in Paris fast automatisch mit Neutralismus gleichgesetzt, und eine neutrale Bundesrepublik brächte das französische Sicherheitskonzept ins Wanken. Was wäre, so wird heute in Paris gefragt, die nationale atomare Abschreckung noch wert, würde sie nicht an der eigenen Ostgrenze durch die stärkste konventionelle Streitmacht Europas abgesichert? Ganz zu schweigen von einem Abzug der amerikanischen Truppen aus Europa; denn ohne deren (wenn auch durchlöcherten) nuklearen Schirm würde die Force de frappe zu einem gefährlichen Spielzeug reduziert.