„Die elenden Skribenten“, Aufsätze von Wolfgang Koeppen. „Er war Paris, er war Frankreich, und er war sein Jahrhundert.“ Keineswegs alle Essays von Wolfgang Koeppen beginnen so lapidar wie dieser über Balzac. Manchmal schwingt er sich gleich hinein in die Melodie seiner Sätze, wie etwa in seinem Flaubert-Aufsatz, und verlangt vom Leser, sich mitziehen zu lassen, ohne gleich auf Daten und Fakten zu bestehen. Der erste Satz des Döblin-Essays geht mit weitem Atem über eine halbe Seite, ohne daß man wüßte, was Sache ist. Koeppens Aufsätze sind immer auch poetische Tableaus, aus Worten gemalte Bilder. Analytisch sind sie selten, Begrifflichkeit und Theorie sind ihnen fremd. Anschauung zu geben, ist Koeppens Stärke, und folglich sind die Essays nicht seine stärkste Seite. Schön und lesenswert sind sie dennoch. „Auch der Essayist Koeppen bewährt sich als ein Meister der sinnlichen Vergegenwärtigung“, schreibt Marcel Reich-Ranicki im Nachwort des von ihm herausgegebenen Bandes. Seinen Titel hat er vom frühesten Beitrag. „Die elenden Skribenten“ nannte Koeppen seine Antwort, auf eine unqualifizierte Kritik an seinem eben erschienenen Roman „Tauben im Gras“ (1951). Er enthält eine kleine Poetik des Koeppenschen Schreibens: „Ich wollte das Allgemeine schildern, das Gültige finden, die Essenz des Daseins, das Klima der Zeit, die Temperatur des Tages ...“ (Herausgegeben von Marcel Reich-Ranicki; Suhrkamp, Frankfurt, 1981; 315 S., 34,– DM.) Grn

„Weihnachten 1945 – Ein Buch der Erinnerungen“, herausgegeben von Claus Hinrich Casdorff. Ein munterer Fernsehjunge, der nun auch schon Mitte Fünfzig ist, hat fünfundzwanzig Prominente zum Gedenken an den ersten Weihnachtsabend nach dem Krieg um sich geschart. Wer 1945 bereits dagewesen ist, dem wird zu 1945 auch was einfallen. Aber zum Christfest 1945? Ich war kein Kind mehr, hatte noch kein Kind, ich hab’s vergessen. Wie Heinrich Böll: „Ich habe keine genaue Erinnerung daran. Christbaum? Kerzen? Ich weiß es einfach nicht mehr.“ Oder Luise Rinser: „Wie wird’s gewesen sein. Ich habe keine besondere Erinnerung daran ...“ Und Walter Dirks: „An den Verlauf der Weihnachtstage 1945 ... habe ich keine besondere Erinnerung.“ Martin Gregor-Dellin: „An den Weihnachtsabend habe ich keine Spur der Erinnerung.“ Heinz Friedrich, der Verleger, grübelt immerhin über sein Thema nach: „Warum hinterließ Weihnachten 1945 keine Spuren in mir?“ Es gibt Vermutungen („Wir werden ... in die überfüllte Universitätskirche gegangen sein“ – Christine Brückner), auch Stimmungen, zwischen Verlorenheit und Jubel, und, natürlich, die Beschwörung hart ertauschter Speisen und Getränke. Doch sobald sich die Erinnerung verdichtet, geht es, mit sehr wenigen Ausnahmen, nicht mehr um Weihnachten, sondern um Kriegstragödien und Nachkriegsschwänke. (Athenäum Verlag, Königstein, 1981; 197 S., 28,– DM.) Christa Rotzoll