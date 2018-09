Von Hanka Bujarsky

Im vorigen Jahr glich Polen einem Vulkan – einem Vulkan, der jederzeit ausbrechen und das Schicksal von 36 Millionen in Minutenschnelle entscheiden konnte.

Der Kampf um das tägliche Brot trotzt jeder Beschreibung. Der Wintereinbruch bedeutet Hunger, Schmutz und Kälte. Und doch ist Hoffnung. Die Menschen im Westen werden wohl nie verstehen, warum die Polen auf keinen Fall die Uhren zurückdrehen wollen – obwohl die Vergangenheit im Vergleich zu heute wie das Schlaraffenland anmutet.

Um dieses Paradox aufzulösen, muß man nachvollziehen, wie die Polen vor dem August 1980 existiert haben. Zwar wissen die meisten im Westen, daß Leben unter dem Kommunismus kein Zuckerschlecken ist. Doch das wahre Ausmaß der Not können sie sich nicht vorstellen, weil sie Entsagung und Elend bloß an ihren eigenen, westlichen Maßstäben messen.

Das Leben in Polen ist ein Kampf, der nie aufhört. Es beginnt mit der Wohnungssuche – einer unmenschlichen Herausforderung. Die Menschen kämpfen, zehn, fünfzehn Jahre lang um ein Quartier; inzwischen drängen sie sich mit mehreren anderen Familien in einer einzigen Wohnung. Möbel sind ein weiterer Alptraum; selbst die Reichen müssen ihre Beziehungen mobilisieren, um so simple Dinge wie Küchenschränke und Regale zu kaufen. Freunde von mir standen einen ganzen kalten November lang Schlange vor einem Möbelgeschäft, Nacht um Nacht.