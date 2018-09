Inhalt Seite 1 — Architektur an der Wand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schon ist nichts Wunderliches mehr daran, daß der Architektur ein immer anspruchsvoller werdender Nebenschauplatz gebaut wird: in den Ausstellungshallen von Museen, Kunstvereinen, Archiven und Galerien – lange, bevor sie am Frankfurter Mainufer das erste allein gehörende Museum beziehen wird. So geschieht es, daß mit Photographien von Gebautem (oder Zerstörtem) das Gewissen und die Phantasie provoziert werden sollen, und so werden, wir allmählich immer öfter mit Architekturen bekannt gemacht, die nicht bewohnt oder sonstwie, benutzt, nicht einmal gebaut werden sollen, sondern nur zum Betrachten erfunden worden sind: gemalte, gezeichnete oder geklebte, ausgesagte oder in glitschigen Kunststoff gegossene Entwürfe zum Genießen, zum Ärgern, zum Nachdenken.

Manchmal aber auch, um etwas Vergessenes. oder nicht Gewußtes vor Augen zu führen wie soeben in Nürnberg. Dort, in der Norishalle am Marientorgraben, ist eine kleine kompakte, klug komponierte und aufgebaute Ausstellung zu sehen, die mit Photographien ein Vorurteil korrigieren will: das Vorurteil von einer Stadt, die ihr modernes Gepräge durch die Monumentalbauten der Nationalsozialisten bekommen habe. "Dem ersten Unrecht, das man dieser Stadt antat, als man ihr diese fremde Architektur aufzwang", schreibt Klaus-Jürgen Sembach, der Direktor des noch ganz jungen Centrums Industriekultur Nürnberg, "gesellt sich nun ein zweites hinzu, indem man sie ständig mit diesen Dingen identifiziert."

Einige dieser Kuriosa einer überanstrengten Bauwut sind doch leibhaftig vorhanden, kolossale Rudimente, die, vom Mittelalter abgesehen, so gut wie alles andere Gebaute von Nürnberg aus dem Bewußtsein gedrängt haben. Dazu gehören die zwar nicht zahlreichen, aber sehr anspruchsvollen Gebäude, die das Neue Bauen der zwanziger und der frühen dreißiger Jahre in Nürnberg hervorgebracht hat und ein ganz anderes Bild von der Stadt hat entstehen lassen. – Wunderbarerweise existieren noch viele dieser markanten Bauwerke.

Es sind vor allem öffentliche Bauten, die die Leidenschaft der Zeit spiegeln: das’soziale Engagement. Es wendet sich gegen die großen Volksseuchen wie die Tuberkulose (mit Heilstätten),gegen den Alkoholismus (mit Milchgaststätten und, nicht zuletzt, einer seit einem halben Jahrhundert funktionierenden, kein bißchen veralteten Molkerei), gegen die Wohnungsnot (mit kleinen Wohnungen, die später ohne Aufwand in größere hätten verwandelt werden können, was bis heute niemand versucht hat), für die Gesundheit (also den Sport mit einem heute noch imponierenden Stadion, das Alvar Aalto gefallen haben könnte), für Volksbildung (mit Planetarien).

Der glanzvollste Name unter diesen Architekten ist der von Otto Ernst Schweizer – und ganz unerwartet ist er mit seinem Nürnberger Arbeitsamt auch derjenige, der etwas Passendes zur Diskussion über anpassendes Bauen beiträgt: außen Sandstein-Historismus, innen weiße Moderne der strengsten Art.

Statt eines Kataloges hat die Ausstellung einen kenntnisreich kommentierten Architekturhrer hervorgebracht, der zurück bis in den Jugendstil reicht und die Gegenwart mit einbezieht: "Architektur in Nürnberg 1900–1980" (Verlag Gerd Hatje, Stuttgart; 136 S., Abb., 22 Mark). Es gibt darin einen Stadtplan, in dem alle erwähnten Bauten eingetragen sind, die abgerissenen wie die überraschend zahlreichen erhaltenen (Norishalle in Nürnberg bis 31. Januar 1982).

