Von Heinz Josef Herbort

Die Produktions-Bewerbung sollte schon ganz gezielt herausgehen. Gar nicht erst in Betracht kommen: in Experimente sich verausgabende oder avantgardistische Kleinunternehmungen. Abzuraten wäre auch von den mit falschem Stolz auf ihr philosophierendes, analysierendes oder kritisch-theoretisierendes Lektorat verweisenden Firmen. Zu warnen wäre umgekehrt aber auch vor jenen eindeutig nur auf niedrige Instinkte spekulierenden Serien-Herstellern, wie vor allzu einseitig der moralischen Wiederaufrüstung sich verschreibenden Utopisten.

Optimal wäre ein Produzent, der möglichst viele, zumindest aber vier der folgenden Bedingungen gesichert erfüllen könnte:

a) eine internationale Besetzung, die sowohl bei eigentlich jeder, auf alle Fälle bei der sogenannten breiteren Öffentlichkeit ein Maximum an Bekannt- und Beliebtheit garantiert als auch sich zusammensetzt aus identifikationsfähigen, weniger auf Zwischentöne als auf eine eindeutige Charaktertypologie festlegbaren Darstellern von ganz klar, um nicht zu sagen: holzschnittartig konturierten Rollen;

b) Bereitschaft zu expeditionsartigem Drehortwechsel über den halben Erdball;

c) ausreichende Verbindung und Beziehung zu den derzeit entscheidenden Schaltstellen des politischen wie kulturellen Lebens in Moskau, Rom, Paris, London, Washington und New York;

d) Kontakte zu wichtigen Strängen im weltweiten Netz des politischen Untergrundes, der Spionage wie der Mafia;