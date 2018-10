Inhalt Seite 1 — Kommunisten stehen abseits Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Klaus-Peter Schmid

Paris, im Dezember

Im Rathaus von Montpellier gab Premierminister Pierre Mauroy seine erste ausführliche Erklärung zu Polen ab. Er sprach von „schwerwiegenden und besorgniserregenden“ Ereignissen und ließ keinen Zweifel daran, daß seine Regierung die Entwicklung nur als Zerstörung mühsam erkämpfter Freiheiten werten könne. Als die Zuhörer lange Beifall spendeten, klatschte zögernd auch ein Mann, der mit unbewegter Miene auf dem Podium saß: Anicet Le Pors, einer der vier kommunistischen Minister im Kabinett Mauroy. Er fühlte sich sichtlich unwohl in seiner Haut und tat gerade genug, um nicht auf sich aufmerksam zu machen.

Die Szene aus der Provinz zeigt deutlich das Dilemma der Pariser Regierung. Im Prinzip dürfte es Polens wegen keine Meinungsverschiedenheiten zwischen sozialistischen und kommunistischen Kabinettsmitgliedern geben. Denn im Juni, als zum erstenmal nach 34 Jahren wieder Vertreter der französischen KP zu Ministerwürden kamen, wurde die Haltung zur Entwicklung in Polen schriftlich fixiert; Nach dem Wunsch der Koalitionspartner sollte das Land die Möglichkeit haben, den Weg demokratischer Erneuerung ungehindert weiterzugehen. Doch diese Eintracht ist getrübt. Als Staatspräsident und Premierminister die Machtübernahme durch die polnischen Militärs ohne Umschweife verurteilen, erklärten sich die kommunistischen Minister damit zumindest halbherzig solidarisch – doch ihre Partei schob die Schuld am Debakel in Polen den „übereifrigen und verantwortungslosen Elementen“ der Gewerkschaft Solidarnosc in die Schuhe.

Nicht zum erstenmal hat die KPF die Treue zu Moskau und das Prinzip des Internationalismus über alles gestellt. Beim Ungarnaufstand 1956 gab die Pariser Parteiführung ohne Einschränkung der Sowjetunion recht; ein paar Wochen zuvor hatte sie das Programm des neuen polnischen Parteichefs Gomulka heftig kritisiert. Zwölf Jahre später rang sich das französische Politbüro dann zu einer klaren „Mißbilligung“ durch, nachdem russische Panzer dem Prager Frühling ein jähes Ende bereitet hatten. Doch schon ein paar Monate später war von einer „Normalisierung* in der Tschechoslowakei die Rede. Auch die sowjetische Invasion in Afghanistan fand die Zustimmung der französischen Genossen, ohne das sie bis heute einen Abstrich an dieser Position gemacht hätten. So wird verständlich, daß jetzt die Gewerkschaft Solidarność und nicht das linientreue polnische Militär oder gar die Sowjetunion auf der Anklagebank sitzt.

Anders als in vergangenen Jahren, als die KPF in ihrem selbstgewählten Getto verharrte, teilt sie jetzt jedoch die Regierungsverantwortung. Trotz der besänftigenden Ministerworte stellt sich somit heute die Frage nach der Koalitionstreue. Die Risse im linken Block werden noch dadurch vertieft, daß die kommunistisch gelenkte Gewerkschaft CGT im Gegensatz zu praktisch allen übrigen Arbeitnehmerorganisationen ihre polnischen Kollegen im Stich gelassen und augenfällig ihre Parteihörigkeit demonstriert hat. Einzig die CGT, deren Präsident und Vizepräsident im Politbüro der KP sitzen, hat sich dem einstündigen Proteststreik am Montag nicht angeschlossen. Sie argumentiert statt dessen, man lasse sich nicht für durchsichtige innenpolitische (sprich: antikommunistische) Aktionen mißbrauchen.

Auch wenn sich die KPF inzwischen dazu durchgerungen hat, wenigstens ihr Verständnis für die Erregung der französischen Arbeiter einzugestehen, so fragen sich die Franzosen doch: Ist die Linke einig genug, um gemeinsam regieren zu können? Der modernere Ton kann schließlich nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Analysen der Sozialisten und der Kommunisten weit auseinanderklaffen. Die Koalitionsvereinbarungen vom Juni scheinen heute zumindest von zweifelhaftem Wert. Das gilt um so mehr, als sich die KP verpflichtet hatte, die Solidarität mit der Regierung auch in den Betrieben (also innerhalb der Gewerkschaftsbewegung) zu respektieren. Im Rückblick wirkt es auch ausgesprochen paradox, daß sich die CGT im Oktober geradezu darum riß, Lech Walesa bei seinem Frankreichbesuch einen Tag lang exklusiv als ihren Gast zu beanspruchen.