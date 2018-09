Bei uns ist sie noch ganz unbekannt: die „Photographin und Revolutionärin“ Tina Modotti. Geboren 1896 in Italien, ausgewandert nach Amerika, gelebt in Mexiko, gereist quer durch Europa: sie hat ein aufregendes, oft ein gehetztes Leben geführt. An der Seite von Edward Weston beginnt sie zu photographieren, lernt von dem Geliebten, schafft sich jedoch schnell einen eigenen Stil; sie trennt sich von ihm nicht zuletzt wegen politischer Meinungsverschiedenheiten, wird Marxistin, wehrt sich gegen das Etikett „Künstlerin“: Es ist „ohne Bedeutung, ob die Photographie Kunst ist oder nicht, das einzig Wichtige ist, zwischen guter und schlechter Photographie zu unterscheiden“. Später hat Tina Modotti den Beruf gewechselt – der Revolutionärin vor der Photographin den Vorzug gegeben, und das wohl nicht als Verzicht, sondern als notwendige Entscheidung begriffen. Sie beteiligt sich am Aufbau der mexikanischen KP, hilft in Frankreich den asylsuchenden spanischen Republikanern. In dem Bildband kann man lange das Gesicht dieser schönen Frau betrachten. Man sieht sie als Hollywood-Kleindarstellerin und als Tina auf dem Fresko von Diego Rivera. Man erfährt Bruchstücke aus ihrem Leben und sieht vor allem ihre Photos: die Wandlung von den schönen, ästhetischen Aufnahmen zu den sozialkritischen, genauen Beobachtungen des Alltags. („Tina Modotti – Photographin und Revolutionärin“; mit einem Vorwort von Peter Weiermair, Biographie von Maria Caronia; Photographien von Tina Modotti und Edward Weston; aus dem Italienischen von Thomas Aichhorn und Dorothea Locker; Locker Verlag, Wien, 1981; 100 S., 29,80 DM)

Manuela Reichart