Von Rolf Zundel

Bonn, im Dezember

Alle reden von der Krise in der SPD. Über die FDP heißt es mehr beiläufig, daß auch sie ihre Schwierigkeiten habe. Ein wenig seltsam ist diese Unterscheidung schon: Die Krise der SPD mag, wenn es schlimm kommt, dazu führen, daß die Partei erheblich schrumpft, sie bleibt aber dann immer noch eine ziemlich stattliche Organisation, eine der beiden großen Parteiformationen der Bundesrepublik. Wenn der FDP Ähnliches widerfährt, ist ihre Existenz gefährdet.

Diese Existenzgefährdung hat manche Ursachen. Eine davon läßt sich darauf zurückführen, daß die FDP ihre zugleich risikoreiche wie erfolgsträchtige Funktion im Parteiensystem – nämlich dritte Kraft zu sein – zu verlieren droht. Sie ist, seit dem Auftreten der Grünen, in Gefahr, zur vierten Partei zu werden. Und dies bedeutet weit mehr als nur eine andere Numerierung; es ist das Ende einer langjährigen Sonderrolle, die den Liberalen einen ganz ungewöhnlichen Einfluß auf die politischen Entscheidungen erlaubt hat.

Diese Sonderrolle ist in vielen Variationen beschrieben worden. Da war schon in den Tagen Reinhold Maiers vom "Zünglein an der Waage" die Rede; es hieß in Anlehnung an einen Werbespruch für Edgar Wallace, daß es unmöglich sei, von der FDP nicht regiert zu werden; und in manchen Phasen der sozial-liberalen Koalition raunten Bonner Eingeweihte, Hans-Dietrich Genscher sei der mächtigste Mann.

Trotz aller Ungenauigkeiten und Übertreibungen steckte in diesen Beschreibungen ein Kern Wahrheit An den Grundsatzentscheidungen der Bonner Politik waren die Freien Demokraten fast immer beteiligt – von der Marktwirtschaft bis zur Ostpolitik –, und noch die von Genscher proklamierte "Wende" in der Finanz- und Wirtschaftspolitik steht in dieser Tradition. Wer regieren, wer entscheiden wollte, brauchte die Freien Demokraten und mußte auf sie Rücksicht nehmen.

Diese günstigen Rahmenbedingungen für die FDP in der Bundesrepublik waren in den Ländern längst nicht so ausgeprägt. Die Organisation der kleinen Partei und ihr Personalangebot waren dort schwächer, und auch ihre Funktion war weniger stark ausgeprägt; dort standen kaum Grundsatzentscheidungen an. Von den Ländern her scheint jetzt auch die Position als dritte Kraft abzubröckeln.