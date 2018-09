Filmtips

„Popeye – Der Seemann mit dem harten Schlag“ von Robert Altman, der einen so schönen Film wie „McCabe und Mrs. Miller“ gemacht hat (worin es um die unmögliche Liebesgeschichte zwischen einem Mann und einer Frau geht und um die Musik von Leonard Cohen, die von Liebesgeschichten und Unmöglichkeiten erzählt; die Musik und die Bilder haben eines gemeinsam, das ist der Rhythmus) und einen so klugen wie „Nashville“ (in dem die Leute immer dann anfangen zu singen, wenn sie etwas ausdrücken wollen; wie schrecklich das klingt, das sieht man da). In beiden Filmen geht es vor allem um Menschen und um Musik. In Altmans neuem Film ist das anders: es geht nicht um Frauen und Männer, sondern um vorgeblich zum Leben erweckte weibliche und männliche Comicfiguren, die von Schauspielern nachgespielt werden sollen; und die Filmmusik hat keine Eigenständigkeit mehr, keinen eigenen Rhythmus, sondern nur noch blöde Sinnträchtigkeit Das schmerzt mitansehen zu müssen. Und es langweilt: weil gezeichnete Figuren das alles immer schon besser können, jagen die Schauspieler mit albernen Verrenkungen und ödem Klamauk nur falschen Bildern hinterher. Die Idee, nicht das Vorbild, sondern das Abbild zum Filmvorbild zu machen, muß die Lust am Kino töten.

Manuela Reichart

Kitschig

„Endlose Liebe“ von Franco Zeffirelli. Sie lieben sich vorm offenen Kaminfeuer im blauen, orangefarbenen und purpurnen Lichtschein und starren einander schier endlos mit aufgerissenen Augen an: der 17jährige Schüler David (Martin Hewitt) und die 15jährige Schülerin Jade (Brooke Shields), Franco Zeffirelli, ein alter Experte für junge Liebe („Romeo und Julia“, 1967), hat Scott Spencers Roman „Endless Love“ verfilmt, eine psychologische Studie der erotischen Faszination und Obsession zweier Jugendlicher, die von der Kraft ihrer Gefühle überwältigt werden. Von jener fieberhaften „folie a deux“, die Spencer so eindringlich in seinem Roman beschrieb, findet sich hier kaum ein Hauch. Zeffirelli, der schon seinen letzten Film „Der Champ“ in einer besonders idyllischen Ecke von Disneyland gedreht zu haben schien, filmt die Liebesszenen als seien es Werbespots für Intim-Deodorant, Parfüm oder erlesene Sektsorten. Brooke Shields, äußerst attraktiv zwar, ist von jener ausdruckslosen Langeweile, die absolut unverständlich macht, daß selbst der unbedarfteste Jüngling ihr Haus anzünden würde, nur weil ihr pseudo-liberaler Vater (der seinen Ödipus-Komplex nicht überwinden kann) dem jungen Lover vier Wochen Pause verordnet Und Newcomer Martin Hewitt, ausgesucht unter 5000 Bewerbern für diese Rolle, wirkt eher wie ein italienischer Jung-Gigolo beim Training denn jemand, den die Liebe an die Grenze des Wahnsinns bringt. Mit seinem Verzicht auf die psychologischen und soziologischen Hintergründe und Komplexitäten des Romans, mit seinem erotisch entschärften und geschmackvoll geschönten Sex zielt Zeffirellis Film aufs Teeny-Publikum, das schon den Brooke-Shields-Film „Die Blaue Lagune“ zum Kassenhit werden ließ. Das Resultat ist entsprechend: eine Teenager-Romanze über unschuldige Liebe und frustrierte Leidenschaften, eine Schmalzmischung aus Groschenheft-„Romeo und Julia“ und der „Blauen Lagune“. Helmut W. Banz

Bemüht

„Das Haus im Park“ von Aribert Weis, Kamera: Renato Berta, Buch: Regine Häuser, Jochen Brunow, Aribert Weis. Zwei Geschichten, die zusammengehören wie Adler und Zahl auf dem alten Fünfmarkstück: Der, der kein Geld hat, aber unbedingt zu Geld kommen will, gegen den, der Geld besitzt und es unbedingt behalten will. Die Geschichte eines kleinen Gangsters, der loszieht und den Coup seines Lebens wagt Und die Geschichte eines Industriellen, der einen Moment lang unbeherrscht reagiert und dabei einen Mann tötet, der aber clever und einflußreich genug ist, sich nicht schnappen zu lassen. Aus dem Kino weiß man, wie diese Geschichten ausgehen. Daß das große Wagnis des kleinen Gangsters mit dem Tod endet und die kleine Unbeherrschtheit des Großbürgers mit diesem Tod bereinigt ist. Kriminell ist eben nicht der, der kriminell handelt. Kriminell ist allein der, der die Welt nicht so zu ordnen weiß, daß sein kriminelles Handeln inmitten seines sonstigen Lebens verschwindet Aus dem Kino müßte man aber auch wissen, daß es im Gangsterfilm immer auf die präzise Darstellung der Figuren und der Atmosphäre ihrer Umgebung ankommt: auf die Nuancen, die im Alltäglichen das Vielschichtige des Bösen aufspüren – zwischen privater Schuld, schicksalshafter Verstrickung und der puren Lust am Bösen. Doch wo Klischees nicht synthetisiert, sondern zu dramatischen Situationen stilisiert sind, wo Alltagstypen durch die künstliche Welt eines Gangsterfilms sich bewegen, wo die Geschichte ornamental, aber ohne doppelten Boden erzählt ist und wo das Schaudern ausklingt, als habe der Held nie daran gedacht, daß es noch andere Spiele gibt, als das, was er gerade spielt: da wirken die Bemühungen um einen Kinofilm nur noch bemüht. Andererseits gibt es in diesem Film manchmal etwas Naives, das schön ist: wenn die Kamera sich dreht und fliegt und fährt und gleitet und nichts mehr zählt außer dem, was durch Drehen, Fliegen, Fahren und Gleiten zum Vorschein kommt. Einmal löst sich dabei das Raumkontinuum auf: da kommt dann sogar ein Gartenhaus ins Schweben. Norbert Grob