Kommen die Kleinaktionäre dabei unter die Räder?

Zum Jahresschluß haben Beteiligungen an namhaften deutschen Industrieunternehmen ihren Besitzer gewechselt. Hauptsächlich deshalb, weil Banken stille Reserven mobilisieren mußten, um Rückstellungen für ihre Kreditrisiken machen zu können.

Der politische Streit über die Höhe des Anteils, den die Banken an branchenfremden Unternehmen halten dürfen, ist weitgehend gegenstandslos geworden. Ohne gesetzgeberischen Druck sind viele Institute dabei, ihre über lange Jahre hindurch sorgsam gepflegten Aktienpakete an erstklassigen Industrie- und Warenhaus-Unternehmen abzustoßen. In erster Linie, um die darin liegenden beträchtlichen stillen Reserven zu mobilisieren. Sie werden dringend gebraucht, um Gestaltungsspielraum bei der Bildung von dringend notwendigen Wertberichtigungen zu bekommen.

Die meisten Banken machen aus diesem Zwang auch kein Hehl. Bei der Dresdner Bank entspricht dagegen der Verkauf von Beteiligungen im Nichtbankenbereich, wie sich ihr Sprecher Friderichs ausdrückt, der „geschäftspolitischen Philosophie“. Sein Haus will die Beteiligungen auf ein ihr „angemessen erscheinendes Maß“ zurückführen. Die aus dieser Philosophie anfallenden Gewinne kann die Bank natürlich gut gebrauchen.

Den Reigen spektakulärer Paketverkäufe hatte die Commerzbank eröffnet, als sie 1979 klammheimlich ihre Beteiligung an der Hochtief. AG, Essen, in eine sogenannte Vorschaltgesellschaft einbrachte, ein Trick, der es der Bank erlaubt, den Wert des Paketes auf seinen aktuellen Stand heraufzuschreiben, ohne deshalb die Verfügungsgewalt darüber einzubüßen. Vom Standpunkt des Kleinaktionärs ist gegen eine solche Transaktion nichts einzuwenden; seine Interessen bleiben dadurch unberührt.

Anders sah es ein Jahr später aus, als die Commerzbank zum Bilanzausgleich ihre rund 25prozentige Beteiligung an der Kaufhof AG, Köln, zusammen mit einem Paket, das die Dresdner Bank an Kaufhof-Aktien besaß, an die Metro-Handelsgruppe sowie an die Schweizerische Bankgesellschaft abgab. Auch wenn es dem deutschen Kartellamt nicht gelungen ist, eine relevante Verbindung zwischen der Metro und der Bankgesellschaft nachzuweisen, so darf doch wohl vermutet werden, daß beide Interessen verfolgen, die sich auf die Bedürfnisse der Metro ausrichten.

Hier sieht sich der Kleinaktionär also einer völlig veränderten Situation gegenüber. Hatte er es bisher mit zwei Bank-Großaktionären zu tun, die dem Kaufhof-Vorstand weitgehend freie Hand ließen und selbst auf möglichst hohe Ausschüttungen pochten, sitzt er nunmehr mit einer Handelsgruppe in einem Boot, die langfristig ihr Kaufhof-Geschäft eher als eine Einheit sehen wird. Das zwingt die außenstehenden Aktionäre zur Wachsamkeit.