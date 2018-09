So bedrohlich die Preisentwicklung in den westlichen Industrieländern von Japan bis USA auch den Verbrauchern erscheinen mag – sie ist fast nichts gegen das, was in den meisten halbindustrialisierten, Schwellen- und Entwicklungsländern passiert, Inflationsraten bis über 120 Prozent pro Jahr sind Größenordnungen, die hierzulande und heutzutage eher belustigt als exotisch betrachtet werden. Dabei entwickelt sich bei derartigen Preisschüben eine Inflationsmentalität, die eine Bekämpfung der Ursachen erheblich erschwert. Wie relativ ein Erfolg bei der Inflationsbekämpfung ist, läßt sich am Beispiel Großbritanniens betrachten. Dort wurde die Lösung des einen Problems mit dem Entstehen eines neuen Problems „erkauft“: mit steigenden Arbeitslosenzahlen.