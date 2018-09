Von Klaus Viedebantt

Wie zwei Schatten glitten sie weg, dunkel, ruhig und kalt. Zwei Haie. Ich sah sie gerade noch in Richtung offenes Meer davonziehen. Sie mußten drei, vier Meter unter mir durchgeschwommen sein, eine andere Möglichkeit gab es nicht. Sie mußten aus der Lagune gekommen sein, während wir, sanft getrieben von der auflaufenden Flut, ihnen entgegenschnorchelten. Ich hatte sie nicht einmal gesehen, und das machte mir im nachhinein angst. Mein Nachbar hatte plötzlich aufgeregt hinter mich gedeutet. Da schwammen sie, die beiden Raubtiere. Wir konnten sie nicht mehr genau erkennen, vielleicht waren es nur Nurse-Sharks, „Kinderschwester-Haie“, die angeblich harmlos und den Menschen zugetan, sind.

Jetzt, wo die Gefahr (wenn es denn eine war) vergangen war, kam mir die Taucherweisheit in den Sinn: keine Panik. Ich trollte mich aus der Mitte des Durchlasses, wo der Grund nicht mehr zu erkennen war, an die farbenprächtig bewachsenen Flanken des Atolls. Wieder war sie da, diese Faszination des bewegungslosen Schwebens in der klaren Flut, inmitten der bunten, flinken Fische, entlang der bizarren Korallenbauten. Doch der Zauber hielt nicht mehr an.

Die Haie waren jetzt in meinem Hirn. Ich rief das Boot heran, streifte Maske mit Schnorchel ab und wollte ins Boot klettern. Sabine und Karl-Otto paddelten etwa fünf Meter entfernt ruhig gegen die vom Meer in die Lagune strebende Strömung an. Plötzlich kam Sabine hoch, riß den Schnorchel vom Mund und rief: „Rochen!“ Nahe bei ihr wirbelte das Wasser auf. Für einen Moment war der mächtige Fisch an der Oberfläche zu sehen, die dunkle Schicht auf und die weiße Haut unter seinen gut 1,50 Meter breiten „Flügeln“. Alle Angst war vergessen, ich sprang wieder ins Wasser, in der Eile ohne Maske. Natürlich sah ich nur Gewirbel, dann war es wieder ruhig. Der Rochen hatte, mutmaßlich ebenso erschreckt wie wir, das Weite gesucht.

Es war auch an der Zeit, wieder ins Hotel zurückzufahren. Wir kletterten ins Boot und winkten der Dorfjugend von Turipaoa zu, die sich neugierig auf der Kaimauer lümmelte. Sie waren dankbar für jede Abwechslung, auch wenn wir ihnen mit unseren Rochen oder Haien kaum imponieren konnten. Haifischhatz war einem Korallenbecken hielten sie sich ein Dutzend gefangener Nurse-Sharks. Das Becken war unterirdisch mit der See verbunden, bei Ebbe lagen die großen, bronzefarbenen Fische japsend im letzten Wasserrest ihres Tümpels.

Turipaoa ist die Hauptstadt des Tuamotu-Atolls Manihi. Sie ist konkurrenzlos, denn eine andere Siedlung gibt es auf dem 60 Kilometer langen, ovalen Atoll nicht, nur Korallen, ein paar zähe Büsche und Palmen, mal einzeln und vom Passat zerzaust, mal zu kleinen Kokoswäldern zusammengewachsen, wo das Atoll breiter ist als ein paar Meter. Dann ist da nur noch das Meer, außen von einem endlosen Horizont herantobend, tiefdunkelblau und immer mit Schaumkronen aufgeputzt; innen, in der Lagune, in den zahllosen Schattierungen zwischen türkis und himmelblau glänzend, sanft gekräuselt und noch in drei Meter Tiefe transparent. Manihi kann für jeden Südseetraum Modell stehen, kann jeden Urlaubskatalog zur Verlockung machen. Nur leben kann man dort kaum.

Die 120 Einwohner haben dem unfruchtbaren Boden eine Handvoll Taro-Felder abgerungen, jedes etwa so groß wie ein Kinderzimmer im sozialen Wohnungsbau. Sie lebten bislang von den Nüssen ihrer Kokospalmen (die Bäume selbst sind in Französisch-Polynesien geschützt), machten Kopra und fingen Fische. So ist es heute noch auf den paar bewohnten unter den Hunderten von Atollen im Südpazifik. Aber Manihi hat es besser, es hat zwei „Industrien“ auf seinem paradiesischen, kargen Zwiebelring: die Perlenzucht und den Tourismus. Die Lagune ist beider Wohltat. In ihren ren, wohltemperierten und von den Gezeiten sauerstoffreich durchspülten Fluten können die Austern in ihren Drahtgeflechten gut leben und fleißig Perlmutterschichten um die ihnen eingepflanzten Plastikkügelchen bilden. So wachsen Polynesiens berühmte und angeblich einzigartige schwarze Perlen (in Australien gibt es sie ebenfalls). Aber ohne die Lagune gäbe es auch keinen Fremdenverkehr, denn im offenen, allzu rauhen Meer kann man nicht baden.