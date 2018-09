Nein, es geht nicht um die alle Jahre wieder strapazierte Aufrechnung von Knallkörpern gegen Care-Pakete (die gewiß auch ihre Berechtigung hat). Es geht vielmehr um die gesetzlich verordnete Verschwendung von Steuergeldern in allen öffentlich finanzierten Institutionen, also auch in Forschungslabors: Um im kommenden Jahr finanziell nicht schlechter gestellt zu werden, verprassen Institute eventuell noch vorhandene Gelder.

Diese bekannte Art der Verschleuderung öffentlicher Finanzen bekam für die Wissenschaftler im abgelaufenen Jahr nicht nur wegen des lauthals proklamierten Zwanges zum Sparen eine paradoxe Komponente. Sie wurde noch verschärft durch zwei andere bedenkliche Entwicklungen: Erstens durch die wachsende Unfähigkeit der Regierungen, Haushaltspläne rechtzeitig, also nicht erst im Juni, zu verabschieden, und zweitens durch die länger werdenden Lieferfristen der einschlägigen Geräteindustrie.

„Wenn ich erst im Juni ein Gerät bestellen kann“, klagt ein leitender Forscher eines Max-Planck-Institutes, „dann muß ich schon darauf achten, wer es überhaupt rechtzeitig liefern kann.“ So kommt es, daß „mindestens ein Viertel“ aller Geräte „unnütz“ ist – und das in einer Zeit, in der selbst an Bleistiften gespart werden soll: „Ich kann doch keinen Mitarbeiter zum Sparen bewegen, wenn am Jahresende zehntausend Mark ’rausgehauen werden.“

Was not tut, ist eine Aufweichung der allzu starren kameralistischen Buchführung staatlicher Institute – vielleicht eine dreimonatige Überlappung der Haushaltsjahre. Unterm Strich könnte dann gewiß mehr eingespart werden als mit den von oben her verordneten Sparprozenten. GH