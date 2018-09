Die Leser von Welt, Bild und Bild am Sonntag sind bereits gewarnt. Ihnen teilte Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff per Interview mit, daß wir in diesem Jahr wieder mit einem geringeren realen Einkommen als im Vorjahr rechnen müssen: „Wir werden in unserem Lebensstandard 1982 vielleicht auf die Ebene der Jahre 1977 oder 1978 zurückfallen. Aber schon damals ging es uns ja nicht gerade schlecht.“

Recht hat der Minister. Es ging uns damals wirklich nicht schlecht. Dennoch hat er gleichzeitig unrecht. Denn wenn solche Vergleiche des Lebensstandards angestellt werden, dann sind dies immer Durchschnittsbetrachtungen. Dahinter verbirgt sich, daß es vielen Bundesbürgern auch 1982 besser als je zuvor gehen wird, während umgekehrt Millionen Menschen erheblich schlechter dastehen. Dazu zählen vor allem die Arbeitslosen. Als Lambsdorff über die Entwicklung des Lebensstandards philosophierte, waren es 1,5 Millionen, in den nächsten Monaten schon könnte ihre Zahl auf rund zwei Millionen steigen. In den Jahren 1977/78 dagegen war nur rund eine Millionen Menschen ohne Beschäftigung.

Diese Art der Verharmlosung erinnert deshalb stark an die Versuche von Feldherren, während eines langen Rückzuges die Moral der Truppe dadurch aufzurichten, daß sie sie bei jeder Etappe an die glorreichen Siege erinnern, die man während des Vormarsches an dieser Stelle errungen habe. Für die Verwundeten und Fußkranken ist das stets ein schwacher Trost gewesen.

Der Hinweis darauf, daß wir auch damals nicht gerade „im Elend und Armut“ gelebt haben, könnte zudem auch von all denen als Ermunterung und Bestätigung mißverstanden werden, die das Vaterland dadurch retten möchten, daß alle Löhne, Renten, sozialen Leistungen und Subventionen auf den Stand des Jahres 1978 oder gar 1974 zurückgeschraubt werden. Denn damals sei der allgemeine Lebensstandard auch schon hoch, die Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung dagegen gering gewesen.

Dahinter steht die naive Auffassung, man könne die politische und wirtschaftliche Entwicklung eines ganzen Landes einfach wie einen Film zurückspulen und dann noch einmal von vorn beginnen. Bei Filmvorführgeräten sind solche Trickschaltungen möglich, in der Wirklichkeit aber nie.

Wie unrealistisch derartige Vorstellungen sind, zeigt schon die wütende Reaktion des ÖTV-Chefs Heinz Kluncker auf die Absicht der Bundesregierung, die Einkommen im öffentlichen Dienst auch nur um ein Prozent zu kürzen. Um auf den Stand von 1975 zu kommen, müßten aber alle Arbeitnehmereinkommen um etwa vierzig Prozent gekürzt werden. Doch selbst wenn einmal unterstellt wird, daß dies in einer Aufwallung nationalen Opfersinns gelingen würde – wie sollte dann mit dem geschrumpften Einkommen der Lebensunterhalt bestritten werden? Denn selbst wenn die inländischen Hersteller die geringeren Lohnkosten in ihren Preisen weitergeben würden, so würden die Opec-Staaten und alle anderen ausländischen Lieferanten von Rohstoffen und Fertigprodukten nicht einmal im Traum daran denken, den verrückten Deutschen Sonderpreise zu berechnen. Noch phantastischer ist die Vorstellung, durch eine Rückkehr zu den Einkommensverhältnissen von 1975 die Vollbeschäftigung wiederherzustellen. Zehntausende von Unternehmen sind seither pleite gegangen. Die dabei vernichteten Arbeitsplätze könnte nicht einmal eine gute Fee wieder herbeizaubern.

Wehmütige Erinnerungen an vergangene, bessere Zeiten helfen nicht weiter. Nur eine Vorwärtsstrategie kann uns aus der gegenwärtigen Krise befreien. Michael Jungblut