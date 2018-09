Von Peter Christ

Nach dem Abendessen zogen sich die beiden befreundeten Staatsmänner zum Kaffee zurück, allein. Sie wollten endlich ungestört, ohne Zuhörer miteinander reden – leider, so muß man im Nachhinein urteilen. Denn vielleicht hätte ein sachkundiger Dritter dem damaligen französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d’Estaing und dem deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt den Plan ausreden können, den sie am 14. März 1981 im elsässischen Städtchen Blaesheim verabredeten.

Zu allem Überfluß gab es auch keine vorzeitige Publizität, die hätte vereiteln können, daß der Plan Gestalt annahm. Giscard und Schmidt hielten dicht, so dicht, daß selbst die zuständigen Minister für Finanzen und für Wirtschaft völlig ahnungslos waren, als der Kanzler sie gut zwei Wochen später ins Bild setzte.

Frankreich und die Bundesrepublik, so erfuhren die verdutzten Minister Matthöfer und Lambsdorff, würden sich jeweils 6,3 Milliarden Mark im Ausland leihen und zu verbilligten Zinsen an die heimische Wirtschaft weitergeben. In einem wichtigen Punkt unterschieden sich die Aussagen der Staatsmänner: Giscard redete ungeniert von Konjunktur- und Beschäftigungsprogramm; Schmidt mied geradezu ängstlich diese Vokabeln.

Denn die deutsche Anleihe sollte ausschließlich helfen, die Anpassung an den strukturellen Wandel der Wirtschaft zu vollziehen. In ihrem Bulletin vom 10. April 1981 schrieb die Bundesregierung, „daß eine kurzfristige Stimulierung der Nachfrage durch zusätzliche öffentliche Ausgabenprogramme nicht geeignet ist, einen wirksamen Beitrag zur Lösung der Strukturprobleme der deutschen Wirtschaft zu leisten“.

Deshalb konnte die 6,3-Milliarden-Mark-Anleihe, die von der Kreditanstalt für Wiederaufbau auf den internationalen Kapitalmärkten aufgenommen wurde, nicht als Beschäftigungsprogramm firmieren. Sie sollte statt dessen vor allem den Unternehmen helfen, Energie zu sparen, Öl durch andere Energieträger zu ersetzen, neue Energietechniken zu unterstützen, sowie Prozeß- und Produktinnovationen zu fördern.

Weil die Regierung vor allem mittelständischen Betrieben unter die Arme greifen wollte, begrenzte sie die Höchstsumme der über die Anleihe finanzierten Kredite auf acht Millionen Mark je Unternehmen, Der finanzielle Beitrag des Bundes erschöpfte sich in der Verbilligung der Kredite um etwa 2,25 Prozentpunkten gegenüber dem Marktzins.