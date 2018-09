Inhalt Seite 1 — Kein Silberstreif am Himmel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hansjakob Stehle

Rom, im Januar

Auch von der hohen Warte des Heiligen Stuhls ist ein deutlicher Silberstreif oder auch nur eine Klärung am polnischen Horizont nicht in Sicht. Und dies trotz neuer, seit kurzem auch durch einen "heißen" Telexdraht verbesserter diplomatischer Kontakte zwischen Vatikan und Warschau. Daran hat auch die Begegnung des polnischen Vatikan-Gesandten Szablewski mit Johannes Paul II. Anfang der Wodie wenig geändert – eine zwanzigminütige Privataudienz, deren Klima inoffiziell als "freundlich distanziert" umschrieben wurde.

Szablewski hatte auch nur den Auftrag, ohne offizielle mündliche Erläuterungen jenen Antwortbrief des Generals Jaruzelski zu überbringen, auf den der Papst schon wochenlang gewartet hatte. Der Text war schon drei Tage vorher fernschriftlich; übermittelt worden, hatte aber den Papst nicht davon abhalten können, in seiner Sonntagsansprache sein langes Schweigen zu beenden und zu beklagen, daß der polnische Kriegszustand "eine Verletzung der fundamentalen Rechte der Menschen und der Nation in sich trug und trägt".

Genau am Tag nach der ersten Wiederbegegnung zwischen Jaruzelski und Erzbischof Glemp identifizierte sich der Papst so mit der Sorge des Primas: Es gebe einen wachsenden Gewissensdruck, vor allem auf Mitglieder der Solidarnosc, "Erklärungen zu unterschreiben, die nicht mit ihrer Überzeugung übereinstimmen"; dies verschärfe die Atmosphäre im Lande, statt sie abzumildern. Zwar beeilte sich Radio Warschau, einen solchen Fall (in Breslau) aufzugreifen und als "fehlerhafte Praxis, die kein Vertrauen erweckt", zu kritisieren; doch hatte bereits der Vatikandiplomat Bolonek nach seiner Rückkehr aus Warschau berichtet, in welchem Ausmaß die "Säuberungskampagne" rachelüsterne Sektierer zu solchen Praktiken ermuntert, während an der Spitze, im Militärrat, keine Einigkeit über den Weg zu einer neuen "nationalen Verständigung" besteht.

Was soll jene "Reedukation"‚ also Umerziehung, bedeuten? Der katholische, freilich vom Episkopat wenig geschätzte Vizepremier Ozdowski pries sie im Sinne einer "Rückkehr" zur tausendjährigen katholisch-nationalen Kultur der Toleranz und Verantwortung, aber auch als Abkehr von "Konsumdenken und Disziplinlosigkeit" an; der Parteisprecher Urbanski indessen: möchte sie als Rückkehr zu den "universalen", wenn auch national veränderbaren Grundsätzen eines marxistisch-leninistischen Sozialismus verstanden wissen.

Beide Funktionäre boten damit die unharmonische Begleitmusik zur Jaruzelski-Epistel, die dann den Papst erreichte. Dort ist auf drei Seiten unter seinem Briefkopf als Ministerpräsident (also nicht als Militärrats-Vorsitzender) und mit seiner Unterschrift als General kaum mehr gesagt als das, was der Befehlshaber des Kriegsrechts schon in seinen früheren öffentlichen Ansprachen beteuert hatte: Daß dieser Ausnahmezustand so kurz wie möglich dauern solle, daß es keine Rückkehr zum Zustand vor dem August 1980 gebe und auch künftig für eine autonome Gewerkschaft wie Solidarność Platz sein werde. Dies alles jetzt zwar "mit Brief und Siegel", doch immer noch ohne einen Hinweis auf praktische Wege zurück zu einer Normalität, die diesen Namen halbwegs verdiente.