Achtung, Leute, aufgepaßt! Der Kieputer geht um! Sein Spezialgebiet: Unterschrift tenfälschen!

Jetzt fällt es uns wie Schuppen von den Augen: Diese Rechnungen, Quittungen, Einzugsermächtigungen über Hypotheken, Darlehen etc., diese Schecks, versehen mit unserer Unterschrift – und wir konnten uns beim besten Willen nicht daran erinnern, so was je unterschrieben zu haben. Alles klar: Das war der Unterschriften-Automat, der Kieputer.

Dem Burschen wäre man noch lange nicht auf die Schliche gekommen, wäre da nicht diese Spenden-Affäre gewesen. Plötzlich tauchten diese Spendenbittbriefe prominenter Politiker auf, vor allem von den Schatzmeistern der großen Parteien, und keiner wußte was davon. Fühlten sich darum auch alle ganz unschuldig – von Steuerhinterziehung keine Spur. Wer sagt da, sie hätten mit ihren schmutzigen Händen Geld empfangen, das in den berüchtigten Geldfälschereien von Miami gewaschen wurde? Jetzt weiß man, wer da seine Hände beziehungsweise Zangen im Spiel hatte: der Kieputer! Einer? Viele.

Und nun läuft die Fahndung auf Hochtouren. Steckbriefe sind aber zwecklos: ein Kieputer gleicht dem anderen. Auf Fingerabdrücke kann man beim Kieputer natürlich nicht hoffen. Soviel steht nur fest: Vor Kieputern ist keiner sicher! Naheliegende Frage: Wie ist er an die Bittbriefe gekommen, die er dann unterschrieben hat? Des Rätsels teilweise Lösung: Die modernsten Modelle schreiben auch die Bittbriefe der bedürftigen Parteien an potentielle Geldgeber selber. Wenn dann Spenden eintrudeln, wundern sich die Parteien und vergessen vor Schreck ihre Steuerpflicht. Die allerneuesten Kieputer-Typen, so hört man, stellen auch perfekt gefälschte Steuer-Erklärungen aus.

Ein Spezial-Kieputer, der noch so teuer ist, daß ihn sich die Parteien gegenseitig ausleihen – hier finden wir sie, die vielzitierte Gemeinsamkeit, Herr Kohl! –, hat sogar die Sache mit den Deckadressen, den Förderungsvereinen und den Anzeigenkäufen eingefädelt, Dieser Kieputer gilt als besonders gewitzt und soll noch viele Ideen gespeichert haben.

Überlassen wir den Fall dem dafür zuständigen Justizapparat – vielleicht auch schon kieputerunterwandert und damit befaßt, gefälschte Haftbefehle auszustellen, wer weiß? – und wenden wir uns den Folgen der Kieputer-Ära für uns zu. Die sind nicht nur negativ, Mal Hand aufs Herz: Wie oft sind wir in Versuchung, unsere Unterschrift unter einem wichtigen Dokument – es mag sich um eine Heiratsurkunde, um einen Autokauf, um irgendwelche Schuldscheine handeln –, das man uns unter die Nase hält, einfach nicht anzuerkennen.

Wen unter uns drückt nicht morgens schon so ein unangenehmes Schuldgefühl, verbunden mit einem schlechten Gewissen, irgendwann für seine Unterschrift geradestehen zu müssen?