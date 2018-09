Von Esther Knorr-Anders

Der Transportwagen eines Fernverpflegungs-Betriebes fuhr in den Hof ein. Augenblicklich stürmten aus sämtlichen Türen des Arbeiter-Samariter-Gebäudes junge Männer; winterlich vermummt. Es waren Zivildienstleistende, die jetzt, zweieinhalb Stunden, abgepackte Fertiggerichte ausfahren würden. Essen für Menschen, die nicht in der Lage sind, sich mit warmer Nahrung zu versorgen.

Wer den jungen Leuten zusah und nicht wußte, zu welchem Zweck sie im Hof herumsprangen, hätte schlußfolgern können, eine Lebensmittelknappheit sei in unserer bislang gesättigten Republik ausgebrochen. Sie rissen sich um die Kästen, die ihnen der Fahrer des Lkws zureichte. Andere ergriffen einen Plastiksack mit Brötchen. Weitere einen Sack mit Bananen. Kurzerhand stellten sie die Säcke aufs Pflaster. Klaubten Brötchen und Bananen heraus. Zählten sie ab. Über alles rieselte Schnee. Sie verstauten Kästen, Brötchen und das Obst in die bereitstehenden Fahrzeuge mit dem roten „S“ auf gelbem Kreuz auf rotem Grund. Sprangen, je zu zweit (Fahrer und Austeiler), in die Autos. Ein Wagen nach dem anderen verließ den Hof.

„Gleich kommen wir dran“, sagte Hans-Jürgen K.

Bei dieser Fahrt werde ich ihn begleiten.

Wie erhält man „Essen auf Rädern“? Sehr einfach. Man ruft das Sozialamt an, über das ohnehin die Abrechnung läuft. Man kann sich auch direkt an die Caritas, die Innere Mission, den Paritätischen Wohlfahrtsverband oder andere wenden. Je nachdem, welche Organisation an „Essen auf Rädern“ beteiligt und für den Empfänger zuständig ist. Die Zuständigkeit regelt sich nach Wohnbezirken, und zwar aus Kosten- wie aus Zeitersparnisgründen.

Bei der Erstbestellung nennt man seinen Namen, sein Alter, teilt mit, ob man Selbstzahler sein wird oder der finanziellen Unterstützung bedarf. Ferner teilt man mit, ob man Diabetiker oder „Normalesser“ ist oder ob „Diät für Magen, Galle, Leber“ geliefert werden soll. Das Diabetiker-Essen ist das teuerste. Etwa 6,50 Mark. Die Preise der anderen Mahlzeiten liegen zur Zeit zwischen 3,20 und 5,50 Mark. Zuletzt erwähnt der um „Essen auf Rädern“ Nachsuchende noch die Gründe, warum er beliefert werden möchte. Diese sind stets die gleichen: hohes Alter und Hilflosigkeit.