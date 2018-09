Inhalt Seite 1 — Wenn der Spitzel lockt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Arthur Kreuzer

Der polizeiliche Lockspitzel – von Strafrechtlern auch „agent provocateur“, von Kriminalisten „V-Mann“ genannt – ist uns nicht nur aus „Krimis“ geläufig. Seit langem erfüllt er tatsächlich wichtige Dienste im kriminalpolizeilichen Alltag.

Der Lockspitzel ist meist Beschuldigter. Er bietet der Polizei seine guten Dienste als „V-Mann“ an. Daneben gibt es noch Polizeibeamte, die selbst in der Untergrundfahndung als „agents provocateur“ arbeiten. Außer konkreten Tips erwartet man vom Lockspitzel gelegentlich, daß er daran mitwirkt. Verdächtige in schwer durchschaubaren Kriminalitätsmilieus zu überführen. Er stiftet andere zu Straftaten an; vom V-Mann informiert, nehmen Polizeibeamte die Täter dann auf frischer Tat fest. Der länger dienende Lockspitzel bleibt im Strafverfahren verdeckt; oft wird lediglich „sein“ Polizeibeamter als „Zeuge vom Hörensagen“ vernommen. Als Gegenleistung erhält der V-Mann Geld; auch erwartet er Nachsicht in seiner eigenen Strafsache.

Wiewohl in der Rechtslehre noch umstritten, wird dieser polizeiliche Zuträger höchstrichterlich nach und nach anerkannt. Für den Bundesgerichtshof (BGH) ist es „feststehende Rechtsprechung, daß im Rahmen der Bekämpfung besonders gefährlicher und schwer aufklärbarer Kriminalität, insbesondere auch der Rauschgiftkriminalität, auf den polizeilichen Lockspitzel nicht verzichtet werden kann“. Andererseits, stehe außer Frage, daß es Grenzen gebe, „deren Nichtbeachtung als ein dem Staat zuzurechnender Rechtsverstoß in das Strafverfahren hineinwirken würde“.

Am 15. April 1980 befand der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofes (BGH) die Grenze als noch gewahrt in folgendem Fall: Ein Untergrundfahnder geriet an einen Haschischdealer. Dieser prahlte aus Minderwertigkeitsgefühlen, er könne Haschisch in größeren Mengen besorgen. „Der Polizeibeamte, dem er nur als Kleindealer bekannt war, sagte ihm, er würde ‚wesentlich mehr abnehmen’. Mit dieser Versicherung und dem Hinweis, daß ‚eine kleine Menge es doch nicht bringe‘, überredete der Polizeibeamte ihn, sich auf ein ‚Heroingeschäft großen Umfangs‘ einzulassen“, heißt es im Urteil. Im weiteren Verlauf kam es zu Transaktionen von 40 Gramm Heroin. Das Landgericht hatte Bedenken, den Angestifteten auch wegen dieser Tat zu verurteilen. Doch die Revision der Staatsanwaltschaft hatte Erfolg. Dem BGH genügte es, daß der Polizist den Eindruck haben durfte, der bislang als Kleindealer von Haschisch Bekannte könne Interesse an einem größeren Heroingeschäft zeigen.

Diese Entscheidung mag allenfalls noch hinnehmbar sein. Es ging nämlich – mit den Worten der Karlsruher Richter – darum, „die allgemeine Entschlossenheit zur Tat zu konkretisieren“. Doch wird die vom BGH selbst markierte Grenze eindeutig in einer Entscheidung des 2. Strafsenats vom 6. Februar 1981 überschritten.

Der Fall lag so: Gegen N. lief ein Rauschgiftverfahren. Deswegen wollte er für die Polizei Rauschgifthändler ermitteln und überführen. Ihm wurde für den Erfolgsfall Geld versprochen. Außerdem erhoffte N. Vorteile im Strafverfahren. Er wandte sich aber nicht an Dealer. Sein Opfer war A., ein „nicht vorbestrafter, unbescholtener, des Handels mit Rauschgift bis dahin nicht verdächtiger“ Türke. N. sprach A. „auf gut Glück“ an, ob er eine größere Menge Heroin liefern könne. A. lehnte das Ansinnen ab. Erneut angesprochen, sagte er zu, sich einmal umzuhören. Nach mehreren Gesprächen bahnte A. schließlich ein Heroingeschäft für 12- bis 13 000 Mark an. A. wurde gefaßt und als Nicht-Vorbestrafter mit über zwei Jahren Freiheitsstrafe belegt. Der BGH billigte die Verurteilung. Dies, obwohl zuvor überhaupt kein Verdacht gegen A. bestanden hatte, obwohl er keine Straftat begangen hätte, wäre er nicht von dem polizeilichen Lockspitzel dazu verführt worden. „Eine andere Beurteilung wäre nur geboten, wenn der agent provocateur in nachhaltiger Weise auf den Tater eingewirkt hätte“, sagen die Karlsruher Richter. Hier wird der Verführte tatsächlich, wie es ein Staatsanwalt einmal kritisch formulierte, „zum bloßen Objekt staatlichen Handelns herabgewürdigt“.