Essen

Als die Abrißbirne des Baggers zum ersten Schlag gegen das altehrwürdige Evangelische Krankenhaus ausholte, stand den Bürgern in Essen-Kettwig Verbitterung und Enttäuschung im Gesicht geschrieben. Nachdem sich die Staubwolken jedoch verzogen hatten, präsentierte sich die Ruine den Passanten als eine wahre Fundgrube. Betten, Nachttische, Wäsche, Geschirr, Waschmaschinen und drei teure Beatmungsgeräte hatte der Eigentümer, die Evangelische Altenkrankenheim Betriebs-GmbH, als wertlos erachtet und in dem Backsteingebäude zurückgelassen.

Scharenweise pilgerten die Kettwiger zu der Baustelle, um auf Handkarren oder mit Lkw aus den Trümmern abzutransportieren. Dabei stießen sie auch auf Rezeptformulare für Rauschgift, originalverpacktes Verbandszeug, neuwertige Spritzen, Medikamente und alte Schriftstücke. Streng vertrauliche Krankenakten samt Diagnosen, Honorarabrechnungen, Unterlagen über Lohnpfändungen und Disziplinarmaßnahmen gegen Ärzte – der Wind wehte die Papiere über das Gemäuer bis auf die Straße. Interessenten mußten sich bücken, um beispielsweise zu erfahren, wann einer später verstorbenen Patientin wieviel Morphium verabreicht worden war.

Den überfälligen Strafantrag wegen Verstoßes gegen das Datenschutzgesetz stellte der Kreisgeschäftsführer der Essener CDU. Die verantwortliche Trägergesellschaft habe bei dem „übereilten Nacht- und Nebelabbruch“ die Dokumente im alten Gebäude vergessen. Doch der angesprochene Geschäftsführer gab sich gelassen. Die Akten seien erst nach einem nächtlichen Einbruch im Keller des benachbarten Verwaltungsgebäudes ans Tageslicht geraten. Eine Untersuchung des Essener Gesundheitsamtes bestätigte zunächst diese Sicht der Dinge. Bei einem Rundgang fand die Aufsichtsbehörde nur „einige Kassenzettel“. Auch Medikamente lagen den Beamten nicht (mehr) im Wege.

Doch was Bürger seit Tagen in den Händen hielten, fiel 24 Stunden später endlich auch der Polizei in den Schoß: Vertrauliche Krankenakten lagerten fein säuberlich archiviert in einem Einbauschrank in der ehemaligen Notambulanz. Als die Kriminalbeamten Stunden später jedoch ihren Volltreffer sicherstellen wollten, war das mögliche Beweismaterial verschwunden. Statt dessen gingen in einem Müllcontainer auf dem Gelände gerade einige randvolle Aktenordner in Flammen auf – die gesuchten Dokumente waren von Unbekannten verbrannt worden.

Die Betriebs-GmbH geriet ins Zwielicht, als die Polizei die angeblich aufgebrochene Kellertür genauer unter die Lupe nahm. Die Beamten vermochten keine Spuren am Schloß zu entdecken, die auf einen Einbruch hindeuteten. Die „Diebstahl-Theorie“ war schon zuvor vielen Bürgern und Politikern aufgestoßen. Welche fleißigen Diebe, so fragte man sich in Kettwig, machen sich die Mühe, gestohlene Akten aus dem Keller zu schleppen, im Bauschutt zu vergraben oder im Innern der Ruine sorgfältig zu verteilen?

Spätestens zu diesem Zeitpunkt war der Datenschutzskandal dem kleinen Kettwig über den Kopf gewachsen. Die Stadt Essen forderte als Mitgesellschafter der Betriebs-GmbH die Geschäftsführung auf, eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung einzuberufen und Rechenschaft abzulegen. Auch der zweite Gesellschafter, die Evangelische Kirchengemeinde Kettwig, ging angesichts der Schlamperei und der verschütteten Einrichtungsgegenstände zunächst auf Distanz. Doch nach einer gemeinsamen Sitzung von Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat wurde die Geschäftsführung überraschend entlastet: Weder der Gesellschaft noch der Öffentlichkeit seien Vermögensschäden entstanden.