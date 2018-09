Von Heinz Josef Herbort

Am Anfang war das Wasser. Der Geist Gottes schwebte darüber, nachdem er Himmel und Erde erschaffen. Poseidon wohnte in ihm und der Dämon Triton, die göttliche Venus entstieg ihm und alles Leben dieser Erde.

Am Anfang ist das Wasser. Irgend etwas fällt hinein, plätschert ein bißchen, macht ein leises, schnell verklingendes Geräusch. Das Geräusch kann man einfangen, mit einem Mikrophon. Man kann es aufzeichnen, auf einem Tonband, „analog“, also der Wirklichkeit direkt entsprechend, als mehr oder weniger komplexe Mischung aus sich überlagernden Wellenbergen und Wellentälern.

Man kann es aber auch zerlegen, in eine Kette „digitaler“ Impulse, gegliedert in Gruppen von Zuständen plus/minus, eins/null, ja/nein. Diese Ketten von bits wiederum kann man aufzeichnen auf Magnetband oder, leichter noch, auf einer Discette, einer flexiblen Scheibe, die die Impulse speichert wie die Daten der Einwohnerkartei oder der eingehenden Rechnungen, der Lebensversicherung oder der Lohnsteuer. Von dort lassen sie sich abrufen, unvorstellbar schnell, lassen sich sichtbar machen, als Kurven auf dem Bildschirm, lassen sich analysieren, lassen ihren „Einschwingungsvorgang“ erkennen, ihre „Abklingdauer“ und ihre „Hüllkurve“. Und sie lassen sich bearbeiten: transponieren, in jede beliebige Höhe; reduzieren auf jedes beliebige Maß; ausweiten, in jede beliebige Richtung; addieren mit jeder beliebigen anderen Kette, multiplizieren, dividieren, potenzieren, exponieren, differenzieren, integrieren. Sofern der Computer das richtige Programm besitzt.

Am Anfang ist das Wasser. Es plätschert kurz, aber der Computer wiederholt das Geräusch, in ständig abnehmender Lautstärke, wie ein zwölffaches Echo. Sechs Sekunden später das nächste Plätschern, und der Computer schickt es zwischen den beiden Lautsprechern der Stereoanlage hin und her. Sechsmal sechs solcher Perioden enthält die erste Struktur, und der Computer realisiert sie mit der unbestechlichen Präzision einer Maschine, aber auch mit der sensiblen Variabilität der Nuancen wie von der Hand eines Künstlers.

Am Anfang ist allein das Wasser. Zur zweiten Periode aber kommt ein Brummen hinzu, auf F, und es erweist sich, daß der Computer hierzu den Anschlag und das Nachklingen einer Stahlsaite ineinandergezogen hat – während der nachfolgenden Prozesse trennen diese sich langsam auseinander. Zur vierten Periode erklingt eine Folge obertonreicher und damit scharf gefärbter Dauer-Töne, und damit ist eine Tonalität festgelegt; zur siebzehnten fügen sich die „Streicher“-Töne zu kadenzierenden Akkorden, sie werden abgelöst von „repetitiven“ Ketten, Intervall-Wiederholungen, die der Computer aus helleren Stahlsaiten-Klängen ableitete. Ihnen wiederum folgt ein Abschnitt fast barocken polyphonen Gewebes aus Einzeltönen und Harmonien, und das Ganze schließt mit einer Art Choral. „Erdenleicht“ heißt dieser Satz, und er ist der erste von fünfen, die zusammen die „computerakustische Klangsinfonie ‚Erdenklang‘“ von Hubert Bognermayr und Harald Zuschrader bilden.

Am Anfang ist das Wasser in den drei ungeraden dieser.fünf Sätze, und es hat nur eventuell einen tieferen Sinn: Die „Idee“ des Wassers zieht sich durch die Sinfonie wie die Donau durch die Stadt Linz – denn „Erdenklang“ ist auch eine „Stadtsinfonie“ für und über die oberösterreichische Landeshauptstadt. Beinahe wäre sogar eine „Bruckner“-Sinfonie daraus geworden – was für Salzburg Wolfgang Amadeus Mozart, ist für Linz Anton Bruckner; zwölf Jahre lang, von 1856 bis 1868, war der Meister hier Domorganist und Dirigent der „Liedertafel“. Aber es hätte, sagt Hubert Bognermayr, „geklungen wie von einem mittleren Kurorchester“, und so hat er die Kreativität seines Teams rettend für etwas Besseres aktivieren können.