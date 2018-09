Inhalt Seite 1 — Bonner Kulisse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Während der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht gerade zum 28. Mal mit der Beteuerung zitiert wurde, er habe gar nichts, gegen das Beschäftigungsprogramm der Bundesregierung, wenn es nur anders als mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer ab Juli des nächsten Jahres finanziert werde, wurde aus Saarbrücken bekannt, daß der dortige Wirtschaftsminister Werner Klumpp einem Kompromiß im Streit um das Bonner Beschäftigungsprogramm zuneigt – wenn schon nicht als Minister, dann doch als Chef der Saar-FDP. Und damit erscheint der Ausgang dieses Streits noch ungewisser.

Zwar läßt es sich leicht nachvollziehen, warum die Union gegen die Mehrwertsteuererhöhung, angehen möchte: Erstens glaubt sie nicht zustimmen zu können, nachdem sie vorher so beharrlich gegen Steuererhöhungen gewettert hat; zweitens hofft sie, die Koalition nun vollends „gar kochen“ zu können, wie es einer ihrer maßgeblichen Akteure formuliert hat – vor allem Helmut Kohl schöpft daraus die Hoffnung, er, könne die Republik demnächst mit seiner Kanzlerschaft beglücken.

Wie es aussieht, riskiert die Union entweder – siehe Klumpps Äußerung – einen schmachvollen Rückzug oder aber eine andere Finanzierung des Bonner Beschäftigungsprogramms, bei der die Länder schlechter abschneiden als bei der gegenwärtig geplanten. Was denn, wenn der Bund seine Investitionszulagen in jedem Falle durchziehen wird – notfalls auch ohne höhere Mehrwertsteuer? Die CDU/CSU-Länder könnten dann, obwohl sie formal zustimmen müßten, kaum widersprechen, denn sie haben ja gar nichts gegen diese Zulagen. In diesem Falle bekämen sie zwar keine Steuermehreinnahmen (immerhin fließen 34 Prozent der Mehrwertsteuer an die Länder). Dennoch müßten sie zusammen mit den Gemeinden 57,5 Prozent der Investitionszulagen bezahlen, denn die wird von der Einkommensteuer abgezogen, an der die Länder mit 45,5 und die Gemeinden mit 15 Prozent partizipieren.

Ergo: es ist schwer vorstellbar, wie die Union ihren Kurs durchhalten will – zumal dann, wenn aus dem erhofften raschen Machtwechsel in Bonn doch nichts wird.

Freilich müßte die Koalition, falls die Erhöhung der Mehrwertsteuer scheitert, eine andere Finanzquelle erschließen. Vorsorglich hat Herbert Ehrenberg in diesen Tagen erneut die Mineralölsteuer ins Gespräch gebracht, obwohl ihre Erhöhung in FDP und SPD immer noch mehr Gegner als Anhänger findet.

Manche Leute ändern ihre Ansichten fast so schnell wie ihre Hemden – das gilt nicht nur für gestreßte Kabinettsmitglieder, sondern auch für Hinterbänkler wie den CDU-Bundestagsabgeordneten Rudolf Sprung. Er läßt sich in diesen Tagen von der Sparkassen-Lobby als Fürsprecher einer Gesetzesinderung feiern, von der sich die Sparkassen unter anderem auch massive Geschäftsvorteile erhoffen – einen nur fiktiven Zuschlag zu ihrem Eigenkapital, der ihnen riesige neue Kreditspielräume verschaffen würde. Die von den Gegnern einer solchen Manipulation aufgestellte Rechnung eines zusätzlichen Kreditvolumens von mehr als 100 Milliarden Mark nennt Sprung schlicht „falsch“.

Zu dumm nur: noch am 19. November vorigen Jahres hatte Sprung im CDU-Informationsdienst „Das Wirtschaftsbild“ selbst diese Gefahr beschworen. Damals hatte er auch noch vor „schwerwiegenden ordnungspolitischen Folgen“ und „Risiken“ gewarnt – heute schweigt er sich darüber aus.