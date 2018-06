Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um, zumindest beinahe: Ulrich Greiner, der in der vergangenen Woche an dieser Stelle geschrieben hatte, die Frau von heute habe den Sinn für die Macht der in sich selbst ruhenden Schönheit verloren und jage statt dessen ihren angepaßten Stromlinienkörper „über die Rennbahn der Karrieren“, wird es ertragen und überleben, wenn er nun von einigen dieser Damen, die ihre ruhende Schönheit aufgegeben haben, mit Worten und in Gedanken geröstet und gegrillt wird.