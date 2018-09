Seit 1901 rennt man in Cortina d’ Ampezzo die Berge hinauf und hinunter

Heinz Josef Herbort

Die ältesten Zeugen wußten noch nichts von Schnee und Eis, geschweige denn von Abfährt, Liftkarussell und Bettenkapazität. Rund 600 Millionen Jahre, glauben die Experten, seien jene versteinerten Muscheln alt, die heute in der Ciasa de la Regales von Cortina d’Ampezzo aufbewahrt und gezeigt werden. Wer aber je unter dieser erschreckenden neunstelligen Zahl sich etwas vorzustellen vermag, dürfte auch Phantasie genug haben, sich auszumalen, wie an der Stelle der heute bizarren Dreitausender die damaligen Triasmeere wohl ausgesehen haben.

Auch der Teufel, der, irgendwann, von den Monfalconi-Bergen im Osten zurückkam und sah, daß die Engel über Nacht angefangen hatten, aus Silberfiligran die Dolomiten zu bauen, selbst der Teufel also wußte noch nichts von Gletschern und Pulverschnee, als er mit einem großen Pinsel und rotgoldener Ambrafarbe den Engeln die Silberberge zu schänden versuchte: Er konnte ja nicht ahnen, daß die Farbe Wurzeln schlug und heute als Hieracium Alpinum (alpines Habichtskraut) den Hängen und Matten eine grün-rotbraune Farbe verleiht.

Selbst jener französische Geologe D£odat de Dolomieu, der 1788/89 die nach ihm benannten, auf ein Gebiet von 75 mal 60 Kilometer sich erstreckenden Gebirgsketten für die Wissenschaft „entdeckte“ und dessen schlichtes Denkmal heute, den Platz vor dem Olympia-Eisstadion in Cortina ein wenig schmückt, interessierte sich mehr für die Verwitterungsformen und das Grundmaterial Calcium- und Magnesiumcarbonat als dafür, ob einmal 190 Jahre später in diesem Bereich über dreihundertfünfzig elektromechanische Aufstiegshilfen stündlich über 210 000 Menschen in die Höhe hinaufbaggern könnten, damit die dann, zu einer Art Lustgewinn, irgendwie wieder die Hänge hinunterrutschten.

Angefangen hat es in Cortina d’Ampezzo, der „Königin der Dolomiten“, um 1895. Damals brachte ein Fachschullehrer der Industrialschule von einer Reise aus den Tiroler Bergen zwei merkwürdig geformte, vorn spitz zulaufende und weich gebogene Bretter mit und behauptete, auf ihnen könne man sich weitaus schneller als bislang üblich und möglich über den Schnee bewegen, vor allem, wenn es ein wenig zu Tal gehe, und ansonsten helfe man halt mit der Stange ein bißchen nach. Mancher Ampezzaner mag sich da fromm bekreuzigt haben. Nicht so der Signore Menardi-Malto (im Ampezzanertal tragen sie alle, noch heute, zum Familiennamen einen „Übernamen“ – irgendwie müssen ja auch die vielen Alveras und Majonis und Collis unterschieden werden). Der gelernte Stellmacher (Wagner) war in der Großstadt, in Innsbruck, Wien und München verdorben worden, glaubte an so neumodische Dinge wie Fortschritt und witterte ein Geschäft (von den drei Millionen Paar, die die österreichische Ski-Industrie heute jährlich ausstößt, ahnte er gottlob noch nichts): In seiner Werkstatt entstanden jene ersten Ampezzaner Ski, die heute darauf warten, als Kleinodien eines künftigen (bislang fehlen Raum und Geld) Skimuseums in Cortina bestaunt zu werden.

Die schwarzen Schafe